Що знищить Bitcoin

У Массачусетському інстітуті визначили три можливі варіанти знищення Bitcoin. Чи насправді крах криптовалюти неминучий? (рос)

От отрицания криптовалют, человечество перешло к стадии торгов и медленно, но уверенно двигается к их принятию. Уже ясно, что биткоин стал частью финансовой системы. Он оказывает влияние на мировую экономику и планирует только укреплять свои позиции.

В 2009 году Сатоши Накомото предложил миру нечто совершенно новое - криптовалюту. Валюту, которая выпускается не Центральным банком, а самими пользователями. Анонимные, нематериальные деньги, которые можно пересылать через интернет почти мгновенно и почти бесплатно, и которые нельзя подделать.

Спустя девять лет в мире уже 24 миллиона активных биткоин-кошельков. Стоимость одного биткойна выросла с примерно одного доллара в 2011 году до 19 700 долларов конце 2017 года. Тогда же глобальный экономист Deutsche Bank назвал крах биткоина одним из ключевых рисков 2018 года.

Сказать, что случится, если криптовалюта "рухнет", никто из мировых финансистов не берется. Тем временем в Массачусетском технологическом институте предложили три возможных способа её уничтожения.

Способ №1. Создание государственных криптовалют

Всё больше стран задумываются о создании государственной цифровой валюты.

Первой страной, которая создала национальную криптовалюту стала дефолтная Венесуэла. El Petro привязали к стоимости барреля нефти и надеются, что с помощью криптовалюты стране удастся преодолеть "финансовую блокаду" со стороны США, привлечь инвестиции и выйти из кризиса.

Несмотря на то, что многие рейтинговые агенства называют El Petro мошенничеством, по последним данным объем предварительной продажи венесуэльской криптовалюты составил 3,338 миллиарда долларов.

Великобритания, Израиль, Япония и Китай также планируют ввести национальную криптовалюту, но привязать её к курсу национальной валюты - фунта, шекеля, иены и юаня соответственно.

Эмиссия криптовалюты будет осуществляться центробанком и строго регулироваться. Это поможет сократить объём наличных денег, контролировать незаконные операции, идентифицировать отправителей и получателей криптовалютных транзакций.

Практически теми же целями руководствуются Беларусь с Талером и Эстония с EstCoin. По утверждениям создателей, национальные криптовалюты не будут конкурировать с обычными валютами. Их цель - способствовать привлечению инвестиций в экономику страны и помочь развитию малого и среднего бизнеса.

Россия, в свою очередь, продолжает разработку крипторубля чтобы обойти международные финансовые санкции. В Украине также работают над созданием криптогривни, а мошенники даже запускают фейковую национальную криптовалюту.

По мнению Сахила Гупта, который исследовал возможность внедрения так называемого Fedcoin (federal coin - ЭП), государственной криптовалюты, постепенно люди поймут, что криптовалюта - удобнее, чем бумажные деньги. Компании, что криптовалюта - дешевле, чем кредитные карты, а банки поймут - что это более безопасно.

Таким образом национальные криптовалюты смогут заменить не только национальные валюты как таковые, но и потеснить криптоваолюты во главе с их лидером биткоином.

Способ №2. Убийца Facebook

Первую криптовалюту может потопить первая соцсеть. Если Facebook воспользуется идеей Telegram и решит создать собственную криптовалюту - это может свергнуть биткоин с его пьедестала.

Аудитория Telegram насчитывает чуть более 200 миллионов пользователей. На ICO мессенджеру удалось собрать дважды по 850 миллионов долларов, а впереди ещё заключительный раунд финансирования.

Если 2 миллиардная аудитория Facebook решит проделать то же самое, то конечная криптовалюта может оказаться весьма мощным конкурентом.

Пока ана­ли­ти­ки пытаются высчитать, может ли соцсеть Марка Цу­кер­бер­га пойти на такой шаг, в MIT предлагают другой, более ко­вар­ный ва­ри­ант "порабощения" биткоина фейсбуком - принять его и адаптировать под себя.

План достаточно прост: для начала нужно со­здать пер­со­наль­ный бит­ко­ин-ко­ше­лек для каж­до­го поль­зо­ва­те­ля и интегрировать его в 2,2 миллиарда учётных записей.

Facebook сделает всё, чтобы качественно выделяться на фоне других кошельков, и пользователи перевели свои средства именно на него.

Те же, кто до этого не владел криптовалютой, смогут её заработать просматривая ре­клам­ный кон­тен­т или дав Facebook разрешение использовать мощности своего устройства для добычи биткоинов.

Таким образом Цукерберг сможет получить контроль над первой криптовалютой в мире. Конечно, заняться этим он сможет уже после того, как решит все вопросы безопасности соцсети.

Способ №3. Нашествие альткоинов

Со­зда­ние мно­же­ства новых циф­ро­вых валют также смогут вывести бит­ко­ин из игры.

В одной из теорий все товары и услуги будут представлены токенами. В продуктовом магазине нужно будет можно будет расплачиваться исключительно токенами этого магазина, а на цифровом кошельке будут условные Fedcoin, FacebookСoin и много других, даже специальные монеты для оплаты услуг няни или проезда в метро.

Уже сейчас в сфере блокчейн-стартапов просматривается тенденция создания услуг, за которые можно заплатить только с помощью встроенной криптовалюты, разработанной специально для приложения.

Даже компании, которые появились за много лет до создания блокчейна начинают его использовать. Так, например, Kodak работает над созданием собственной криптовалюты - Kodakcoin, с помощью которой фотографы смогут регистрировать свои работы, получать на них лицензию, продавать и отслеживать соблюдение авторских прав.

Однако подобный сценарий не реализуется завтра, для этого нужна целая инновационная экосистема.

Что остается у биткоина? Его главное преимущество - анонимность. Если за криптовалюты возьмутся государства или Facebook - транзакции перестанут быть анонимными. Хотя уже сейчас власти предпринимают попытки его деанонимизации.

Если же крип­то­ва­лю­ты по­лу­чат ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние, то имен­но общество будет выбирать лидера криптовалют и опре­де­лять его судьбу и идее Сатоши Накомото о единой мировой валюте будущего, возможно, не суждено будет сбыться.