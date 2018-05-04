В українського депутата можуть відібрати завод у Білорусі — ЗМІ

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Влада Білорусі хоче націоналізувати Оршанський авіаремонтний завод, 60% якого належить президенту компанії "Мотор Січ", народному депутату України В'ячеславу Богуслаєву.

Про це пише "Білоруський партизан".

Як зазначається, на цьому тижні на переговорах Богуслаєва в Адміністрації президента Білорусі буде вирішуватися, на яких умовах бізнесмен вийде з капіталу Оршанського авіаремонтного заводу.

"У заставі" у білоруської влади залишився особистий літак Богуслаєва, на якому минулого тижня він прилітав в Оршу на збори акціонерів підприємства", - йдеться в статті.

За інформацією джерел видання, передаючи свою частку Білорусі, "Мотор Січ" може не тільки відмовитися від фінансових претензій до заводу (на суму близько 19 млн доларів), але і заплатити "неустойку" за невиконання зобов'язань за відповідним інвестиційним договором.

На початку 2012 року "Мотор Січ" купила близько 60% акцій Оршанського авіаремонтного заводу за 12 млрд рублів, а компанія "Системи інвестицій та інновацій", підконтрольна білоруському бізнесменові Олександру Садовому, віддала 8 млрд. рублів за інші 40% акцій.

"Партнери обіцяли модернізувати підприємство, завантажити його замовленнями, а також вкласти кошти в соціальну інфраструктуру селища Болбасово, де розташований завод. Була зареєстрована авіакомпанія "Орша Ейр" і почалася підготовка з розвитку на базі аеродрому логістичного комплексу", - пише видання.

Днями Генпрокуратура Білорусі почала перевірку причин невиконання укладеного в 2012 році інвестдоговору основними акціонерами заводу.

Коментуючи агентству "Інтерфакс-Україна" розпочату перевірку Богуслаєв заявив, що вона може бути пов'язана з можливою зміною білоруського інвестора підприємства.

"Сьогодні ми ведемо переговори про зміну білоруського акціонера ОАРЗ", - сказав президент "Мотор Січі", але не конкретизував деталі переговорів.

"Місцевий інвестор відмовився від виконання своєї частини інвестиційних зобов'язань. Через це весь "сир-бор", - сказав він, уточнивши: "Свою частину інвестиційних зобов'язань, станом на сьогоднішній день, "Мотор Січ" виконала на 110%".

"27 квітня ми провели збори акціонерів на ОАРЗ. Підсумки роботи білоруського підприємства, на тлі провального для вертольотобудівного ринку 2017 року, коли ринок "просів", можна назвати успішними: підприємство завершило рік з прибутком", - додав депутат.

Коментуючи озвучену ЗМІ інформацію про нібито підготовку владою Білорусі передачі контрольного пакету акцій ВАТ "ОАРЗ" білоруському держпідприємству "Беспецвнештехніка", Богуслаєв сказав: "Не розумію, звідки це: взяти і забрати. На ринку можна тільки купити, або викупити. Так працює вся Європа. Потрібно розрахуватися з акціонерами".

У зв'язку з цим президент "Мотор Січі" уточнив, що з моменту придбання в 2012 році контрольного пакета акцій ОАРЗ, на той момент проблемного і виставленого владою Білорусі на приватизацію підприємства, "Мотор Січ" вклала в розвиток авіаремзаводу сутєєві інвестиції. "За ці роки ми вклали в завод в різних формах 20 млн доларів, і фактично, підняли його з руїн", - сказав він.

Оршанський авіаремонтний завод створений в 1941 році, був акціонований в 2009 році. Підприємство виконує капітальний ремонт різних модифікацій вертольотів Мі-8 (Мі-17), Мі-24 (Мі-35).

Економічна правда