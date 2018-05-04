Фінал Ліги чемпіонів: НБУ підрахував, скільки грошей привезуть туристи

Проведення в Києві 26 травня фіналу Ліги чемпіонів УЄФА з футболу не матиме значного впливу на валютний ринок України, як і на інфляцію і зростання економіки країни.

Про це йдеться в коментарі Національного банку України, переданому УНІАН.

Як наголошується, проведення фіналу сприятиме зростанню числа туристів порівняно з травнем 2017 року приблизно на 5%.

"Приблизна кількість туристів, які приїдуть на фінал Ліги чемпіонів до Києва, становитиме 50-70 тисяч осіб. При цьому, за даними за другий квартал 2017 року, в середньому за місяць в Україну приїжджали 1,2 млн осіб", - пояснили в НБУ.

З огляду на розмір одноденних витрат туристів з Євросоюзу за аналогічний період 2017 року та зростання витрат у період проведення аналогічних подій на прикладі Євро-2012, в НБУ оцінили середній розмір одноденних витрат туриста поточного року на рівні 100-150 дол., а додаткові надходження на валютний ринок - у 15-20 млн доларів.

"З огляду на, що обіг міжбанківського ринку в середньому за день у квітні становив більш як 200 млн дол. США, обсяги цієї додаткової пропозиції валюти істотного впливу на валютний ринок не чинитимуть. Така сума додаткових надходжень становитиме лише 1-1,5% від загального експорту послуг і 0,3-0,4% від експорту товарів і послуг у травні", - наголошується в коментарі.

Підсумовуючи, в НБУ зазначили, що вплив проведення чемпіонату на інші макроекономічні показники - споживчу інфляцію і зростання реального ВВП України - також буде незначним, але у більш тривалій перспективі ця подія потенційно може сприяти збільшенню припливу туристів до нашої країни.

У Києві 26 травня пройде фінал Ліги чемпіонів УЄФА (Union of European Football Associations - спортивна організація, що керує футбольними асоціаціями в Європі і деяких західних регіонах Азії).

За оцінками експертів, вартість розміщення в готелях столиці в період проведення чемпіонату зросла в 3-10 разів, а заповнюваність столичних готелів становитиме майже 100%.