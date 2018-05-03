"Нова пошта" судиться з НБУ через "Укрпошту"

"Нова пошта" подала до суду на Національний банк через видачу ліцензії для "Укрпошти".

Про це повідомляє Finclub.

"Нова пошта" подала до суду на Національний банк з вимогою визнати незаконною постанову НБУ №138 від 21 грудня 2017 року "Про надання національними операторами поштового зв'язку фінансової послуги з переказу грошових коштів".

Відповідний позов зареєстрований Окружним адміністративним судом Києва 2 травня.

Постанова Національного банку №138 дозволила "Укрпошті" в квітні отримати ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

Також НБУ зареєстрував договори про участь "Укрпошти" в міжнародних платіжних системах. Тепер же "Нова пошта" вимагає в суді визнати постанову Нацбанку незаконною.