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"Нова пошта" судиться з НБУ через "Укрпошту"

Четвер, 3 травня 2018, 14:10
 

"Нова пошта" подала до суду на Національний банк через видачу ліцензії для "Укрпошти".

Про це повідомляє Finclub.

"Нова пошта" подала до суду на Національний банк з вимогою визнати незаконною постанову НБУ №138 від 21 грудня 2017 року "Про надання національними операторами поштового зв'язку фінансової послуги з переказу грошових коштів".

Відповідний позов зареєстрований Окружним адміністративним судом Києва 2 травня.

Постанова Національного банку №138 дозволила "Укрпошті" в квітні отримати ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

Також НБУ зареєстрував договори про участь "Укрпошти" в міжнародних платіжних системах. Тепер же "Нова пошта" вимагає в суді визнати постанову Нацбанку незаконною.

Нова пошта Укрпошта НБУ
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