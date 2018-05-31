OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про нових членів НКРЕ, перепідпорядкування ДФС та нову програму МВФ.

Про скаргу Данилюка. Міністр фінансів написав листа до G7 з наміром "уникнути двозначності та маніпуляцій" у його конфлікті з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

Про нових членів НКРЕ. Президент Петро Порошенко підписав указ про призначення нових членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

Про рейтинги банків. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило п'ятьом українським банкам довгострокові рейтинги дефолту емітента на рівні "B-" зі стабільними прогнозами.

Про транш МВФ. Національний банк може вдатися до жорсткої монетарної політики і введення деяких валютних обмежень в разі посилення інфляційного тиску, якщо Україні не вдасться отримати черговий кредитний транш МВФ.

Про платіжний баланс. В квітні платіжний баланс зведений з профіцитом 290 мільйонів доларів, тоді як місяцем раніше був зафіксований дефіцит 75 мільйонів доларів.

Про нову програму МВФ. Україна зможе претендувати на нову програму з Міжнародним валютним фондом не раніше 2020 року у зв'язку з проведенням в 2019 році в нашій країні президентських і парламентських виборів.

Про перепідпорядкування ДФС. Рішення Кабінету міністрів про перепідпорядкування йому Державної фіскальної служби, яка зараз координується Міністерством фінансів, прийнято в порушення регламенту та є незаконним.

Ви хочете знати більше?

Національна лудоманія: чому Україну заполонили гральні заклади

Напівлегальний ігровий бізнес генерує мільярдні тіньові потоки, проте фінансуються з них не інфраструктура та спорт, а наближені до влади політики. Як і чому Україна опинилася в заручниках у гральних автоматів?

Зупинити "махновщину" на дорогах, або Коли запрацює фото- та відеофіксація



Щодня в Україні гине вісім осіб і 92 особи травмуються внаслідок ДТП. Як держава планує знизити смертність і травматизм на дорогах?