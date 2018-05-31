Данилюк: ДФС не буде перепідпорядкована Кабміну

Рішення Кабінету міністрів про перепідпорядкування йому Державної фіскальної служби, яка зараз координується Міністерством фінансів, прийнято в порушення регламенту та є незаконним.

Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк на зустрічі з бізнесом, передає "Інтерфакс-Україна".

"Рішення ще не було оприлюднено. Думаю, ніколи не буде оприлюднено, тому що не відповідає системі загального державного управління", - сказав він.

Данилюк нагадав, що Мінфін формує політику в податковій і митній сфері, а відповідний орган, який реалізує цю політику - ДФС, знаходиться в координації міністерства. Він зазначив, що Мінфін так працює з казначейством, Держфінмоніторингом, і ДФС також повинна бути в єдиній системі.

"Перепідпорядкування - це питання кілька разів піднімалося. Я не знаю, що за цим стоїть, але, точно, концентрація стількох повноважень, особливо в передвиборчий період, в одних руках - це неправильно, і ми повинні, в першу чергу, думати про державні інтереси і думати про державу", - сказав міністр фінансів.

На його думку, нинішній конфлікт стане поштовхом для реформування ДФС.

"Досить прикривати те, що нічого не відбувається. Є межа терпінню", - підкреслив Данилюк.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів на закритому засіданні 23 травня проголосував за перепідпорядкування Державної фіскальної служби безпосередньо Кабміну.