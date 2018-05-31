Зупинити "махновщину" на дорогах, або Коли запрацює фото- та відеофіксація

Щодня в Україні гине вісім осіб і 92 особи травмуються внаслідок ДТП. Як держава планує знизити смертність і травматизм на дорогах?

В Україні щороку тисячі людей гинуть і десятки тисяч отримують травми внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Переважна більшість таких ДТП відбувається через порушення водіями правил дорожнього руху.

Щоб зменшити кількість смертей на дорогах, парламентський підкомітет з питань безпеки дорожнього руху 30 травня 2018 року представив "Стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху".

Документ заснований на впроваджені системи фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. ЕП дізнавалася, коли і як ця система запрацює.

Тисячі загиблих і десятки тисяч травмованих

У 2017 році внаслідок ДТП в Україні загинули 3 432 особи, ще 34 677 осіб отримали травми. За словами голови Нацполіції Сергія Князєва, щодоби в Україні внаслідок ДТП в середньому гине вісім осіб і 92 особи травмуються.

Він називає такі основні причини ДТП в Україні: перевищення швидкості руху, порушення правил маневрування, порушення правил проїзду перехресть, недотримання безпечної дистанції, керування у стані сп'яніння.

Стратегія підвищення рівня безпеки дорожнього руху повинна до 2020 року зменшити кількість смертей і травмувань внаслідок ДТП на 30%.

"Держава фінансує заходи з безпеки дорожнього руху. Кошти підуть на збереження життя людей і поліпшення інфраструктури безпеки руху. В першу чергу, мова йде про зменшення місць концентрації ДТП", — каже голова парламентського підкомітету з питань безпеки дорожнього руху Ігор Діденко.

За його словами, загалом на заходи з безпеки дорожнього руху передбачено 5% дорожнього фонду. За три роки цей бюджет становитиме 9 млрд грн.

Частина цих коштів піде на створення системи фото- і відеофіксації порушень правил руху. На фінансування системи парламентарі також пропонують витрачати 50% сплачених штрафів за порушення ПДР, але для цього потрібно ухвалити окремий закон. Такий законопроект з'явиться найближчим часом.

Діденко також повідомив, що, за даними Міністерства фінансів, у 2017 році було сплачено 260 млн грн штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Кількість аварій зменшиться через півроку

За словами начальника Головного сервісного центру МВС Владислава Криклія, керівництво уряду поставило завдання запустити систему автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху до кінця 2018 року.

"Щоб були перші інсталяції і працювала система обробки даних, щоб порушникам надсилалися листи і взаємодіяли всі реєстри", — каже Криклій.

За три роки МВС хоче встановити 3 726 комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР. Співробітники відомства будуть встановлювати комплекси спільно з працівниками "Укравтодору" на тих ділянках, де ДТП трапляються найчастіше. Згідно з європейською практикою, після встановлення такого комплексу кількість аварій суттєво зменшується протягом півроку-року.

У Польщі за три роки кількість ДТП на аварійно-небезпечних ділянках після встановлення комплексів автоматичної фіксації порушень впала на 50%.

Автори стратегії планують внести зміни в законодавство, які дозволять частину надходжень від адміністративних штрафів передавати до місцевих бюджетів. Громади будуть купувати комплекси автоматичної фіксації та обслуговувати їх.

Як працюватиме система

До кінця 2018 року по всій країні повинні запрацювати 200-300 комплексів. Система буде фіксувати порушення на фото чи на відео. Фото- чи відеодоказ порушення правил дорожнього руху комплекс надсилатиме захищеним каналом зв'язку до спільного центру обробки даних МВС і Національної поліції.

Оператор буде перевіряти порушення, ідентифікувати користувача транспортного засобу і складати адміністративну постанову. Після цього вона через "Укрпошту" у вигляді паперового листа рекомендованим відправленням буде надсилатися на адресу реєстрації власника транспортного засобу. Читайте також Нові правила вже скоро: розвінчуємо міфи навколо закону про паркування Реформа автобусних перевезень: коли завершиться ера жовтих "Богданів"

Будь-який власник авто зможе зареєструватися у власному електронному кабінеті і внести там інформацію про відповідального користувача транспортного засобу, щоб листи адресувалися безпосередньо йому.

Процедура повідомлення описана в законі "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування сфери паркування транспортних засобів", що набуде чинності 27 вересня 2018 року.

Зокрема, якщо поштар двічі не зможе доставити лист, особа вважатиметься повідомленою.

Також в електронному кабінеті можна буде налаштувати отримання листа про штраф за порушення правил дорожнього руху на електронну пошту.

Людина матиме на оплату штрафу десять днів. Після цього поліція передасть справу у Державну виконавчу службу. "ДВС відкриває виконавче провадження і використовує весь інструментарій для стягування коштів", — каже перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Як це працює у Великобританії

Стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні допомагали розробляти експерти консультативної місії Європейського Союзу. Міжнародний експерт з безпеки дорожнього руху з Великобританії Енді Удалл розповів, як працює система автоматичної фіксації порушень ПДР у його країні.

Автоматичні комплекси фіксують порушення за допомогою камери і щодня завантажують записи на сервер. Потім у поліцейському відділку цю інформацію аналізують і надсилають порушникам листи зі штрафами. Якщо порушник не сплачує штраф протягом 14 діб, сума штрафу збільшується на 50%.

Якщо людина відмовляється платити і цей штраф, справа передається до суду.

Якщо людина не з'являється в суд, він виписує ще більший штраф і надсилає його поштою. Якщо людина не платить, поліція має право отримати ордер, прийти до людини додому і затримати її на день. Якщо людина відмовляється платити штраф, її можуть заарештувати на тиждень. Таке трапляються рідко.

Також людина може оскаржити штраф у суді. Тоді в судовому розгляді бере участь поліцейський, який виписав штраф. Під час засідання відтворюється відео порушення, і суд ухвалює рішення: скасувати штраф чи залишити його.

"Судове оскарження відбувається дуже рідко. Люди розуміють: якщо порушення зафіксоване на камеру, то його навряд чи можна оскаржити", — пояснює Удалл.