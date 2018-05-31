Платіжний баланс в квітні повернувся "в плюс"

Платіжний баланс України в квітні зведений з профіцитом 290 мільйонів доларів, тоді як місяцем раніше був зафіксований дефіцит 75 мільйонів доларів.

Про це повідомляє прес-служба НБУ

"Завдяки цьому міжнародні резерви за місяць зросли на 1,3% до 18,4 млрд доларів станом на кінець квітня, що забезпечувало 3,3 місяця імпорту майбутнього періоду", - повідомили в Нацбанку.

У НБУ відзначили, що за підсумками перших чотирьох місяців сальдо зведеного платіжного балансу було близьким до нуля (склало 18 млн доларів).

У квітні поточний рахунок повернувся до позитивних значень (175 млн доларів) в порівнянні з дефіцитом в березні (628 млн доларів), завдяки скороченню дефіциту торгівлі товарами і зниженню витрат з обслуговування держборгу.

У той же час квітневий профіцит поточного рахунку був практично на рівні відповідного місяця минулого року.

За січень-квітень дефіцит поточного рахунку (202 млн доларів) незначно перевищив показник минулого року (176 млн доларів).

Обсяги експорту в квітні зросли на 19,6% в річному вираженні до 3,7 млрд доларів. В цілому за січень - квітень експорт товарів зріс на 11,3% в порівнянні з відповідним періодом минулого року і становив 14,1 млрд доларів.

Обсяги імпорту товарів в квітні збільшилися на 18,1% до 4,1 млрд доларів насамперед за рахунок неенергетичного імпорту. В цілому за січень-квітень імпорт товарів зріс на 13,9% в порівнянні з відповідним періодом минулого року і становив 16,6 млрд доларів.

У квітні чистий приплив капіталу за фінансовим рахунком скоротився до 119 млн доларів. Чисті зобов'язання державного сектора перед зовнішнім світом скоротилися на 121 млн доларів переважно за рахунок погашення гривневих ОВДП у власності нерезидентів.

Чисті надходження прямих іноземних інвестицій залишилися на рівні попереднього місяця (98 млн доларів) і практично повністю були спрямовані до реального сектору економіки. За чотири місяці чисті надходження ПІІ становили 394 млн доларів.

У квітні зростання обсягів готівкової валюти поза банками сповільнилося (до 23 млн доларів) на фоні збільшення чистого продажу населенням готівкової валюти. З початку року зростання готівки поза банками становило 208 млн доларів.

В цілому, в січні-квітні приплив коштів по фінансовому рахунку становив 222 млн доларів.

Економічна правда