НБУ обіцяє "закрутити гайки" у разі відсутності траншу МВФ

Національний банк може вдатися до жорсткої монетарної політики і введення деяких валютних обмежень в разі посилення інфляційного тиску, якщо Україні не вдасться отримати черговий кредитний транш Міжнародного валютного фонду.

Про це заявив глава НБУ Яків Смолій під час спільної конференції центробанків України та Польщі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо буде зростати інфляційний тиск, безумовно, НБУ буде посилювати монетарні інструменти для стримування інфляції, будемо вводити певні обмеження для запобігання можливого виведення капіталу", - сказав він.

За словами Смолія, питання можливих сценаріїв розвитку подій в разі відсутності чергового кредитного траншу МВФ обговорювалося під час засідання комітету монетарної політики НБУ.

Як повідомлялося, поточна програма України та МВФ обсягом 17,5 млрд доларів, з яких Україна отримала 8,7 млрд доларів у зв'язку з повільним впровадженням узгоджених реформ, закінчується навесні 2019 року.

У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують отримати 1,9 млрд доларів від МВФ.

Для продовження співпраці з Фондом Верховна Рада має ухвалити закон про створення Антикорупційного суду відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії, а уряд - привести ціни на газ до імпортного паритету і забезпечити механізм їх автоматичного регулювання зі зміною цінової кон'юнктури.

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