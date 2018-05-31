Данилюк поскаржився на Гройсмана G7

Данилюк написав листа до G7 з наміром "уникнути двозначності та маніпуляцій" у його конфлікті з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

Про це йдеться в листі міністра фінансів до G7, який опинився у розпорядженні ЕП.

Данилюк описує конфлікт з прем’єром та небажання останнього призначити його заступником Яну Бугрімову.

За його словами, президент намагався назначити людину, яку лобіювали Кононенко/Южаніна, – спочатку це був Уманський, пізніше Воробей. Через те, що Данилюк ці кандидатури на посаду не погоджував, вже 2 роки він працює без заступника.

Данилюк також зазначив, що діюча влада заважала реформуванню ДФС.

"Він (прем’єр – ЕП) також заблокував призначення постійного голови ДФС та його заступників. Ви знаєте, що виконуючий обов'язки голови дуже близький і лояльний до прем'єр-міністра. Він вже більше року перебуває на посаді в протиріччі з законом", - зазначив Данилюк.

"Для мене не прийнятно, коли призначення на посаду моїх заступників повинно бути узгодженим президентом чи прем'єр-міністром", - зазначив він.

Данилюк також зазначив, що запропонував Гройсману подати в парламент прохання про його відставку.

Раніше повідомлялося, що 23 травня Данилюк на засіданні уряду безуспішно намагався добитися призначення свого радника Яни Бугрімової на посаду заступника міністра.

Публічну трансляцію засідання було припинено, однак присутні на Кабміні повідомили, що після короткої перепалки з Гройсманом міністру було відмовлено в його проханні. Під час обміну думками Данилюк навіть припустив підготовку подання про його відставку.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, коментуючи ситуацію з міністром фінансів Олександром Данилюком, припустив, що той вирішив змінити місце роботи і вирішив це зробити так, щоб виглядати жертвою в ситуації, що склалася.

Економічна правда