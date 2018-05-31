Нова програма МВФ стане доступна Україні не раніше 2020 року - НБУ

Україна зможе претендувати на нову програму з Міжнародним валютним фондом не раніше 2020 року у зв'язку з проведенням в 2019 році в нашій країні президентських і парламентських виборів.



Про це повідомив журналістам голова НБУ Яків Смолій, передає УНІАН.

"У період виборів МВФ нових програм не розглядає. Тому, наступного року нам не варто чекати нової програми. Я думаю, що це може бути 2020 рік, якщо буде така потреба", - сказав глава НБУ.

За його словами, нова програма продублює ті умови, які Україна не виконала в рамках діючої програми.

"Я вважаю, що так. Потрібно повернутися до перегляду тих зобов'язань, які Україна брала на себе", - додав Смолій.

При цьому він підкреслив, що виконання цих умов важливо не для отримання траншів МВФ.

"Без цих реформ неможливе подальше економічне зростання", - пояснив голова НБУ.

Смолій також зазначав, що Національний банк може вдатися до жорсткої монетарної політики і введення деяких валютних обмежень в разі посилення інфляційного тиску, якщо Україні не вдасться отримати черговий кредитний транш Міжнародного валютного фонду.

Як повідомлялося, поточна програма України та МВФ обсягом 17,5 млрд доларів, з яких Україна отримала 8,7 млрд доларів у зв'язку з повільним впровадженням узгоджених реформ, закінчується навесні 2019 року.

У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують отримати 1,9 млрд доларів від МВФ.

Для продовження співпраці з Фондом Верховна Рада має ухвалити закон про створення Антикорупційного суду відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії, а уряд - привести ціни на газ до імпортного паритету і забезпечити механізм їх автоматичного регулювання зі зміною цінової кон'юнктури.

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