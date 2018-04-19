OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про підвищення "мінімалки", гарантії за депозитами та ОПГ Путіна

Про підвищення "мінімалки". Представник МВФ Йоста Люнгман забракував ідею підвищення мінімальної зарплати через відсутність можливостей для збільшення видатків державного бюджету.

Про ОПГ Путіна. Троє петербуржців, яких пов'язують з кримінальним оточенням президента РФ Путіна, мають відношення до компанії, яка була головним постачальником газу в Україну.

Про "золоту" ГТС. Аудиторська компанія Ernst&Young оцінила вартість основних засобів компанії "Укртрансгаз" (фактично вартість ГТС) в 328 млрд гривень.

Про гарантії за депозитами. Фонд гарантування вкладів хоче провести поетапне збільшення гарантованої суми відшкодування з 200 тисяч гривень до 800 тисяч гривень.

Про "Велику Кишеню". Зірвалася угода Фонду гарантування вкладів щодо продажу за 670 мільйонів гривень боргів компаній холдингу "Рітейл Груп", який управляє продуктовими мережами "Великої Кишені" і "Велмарт".

Про сім’ю без субсидії, проте з Apple. На Буковині вирішили скасувати субсидії сім'ї, коли виявилося, що її члени купили гаджети Apple на загальну суму в 189 тисяч гривень і була здійснена разова покупка на суму, що перевищує 50 тисяч.

Про молоко. Антимонопольний комітет візьметься за транснаціональні корпорації в справі можливої змови на ринку молока.

Про арешт бізнес-центру. Суд наклав арешт на бізнес-центр, загальною площею 10,5 тисячі квадратних метрів, що належить інвестиційній компанії Dragon Capital.

Ви хочете знати більше?

Битва за "мінімалку": чи буде 4 200

Після першого кварталу уряд повинен був визначитися, чи зможе він підвищити мінімальну зарплату до 4 200 грн. Дедлайн минув. До чого прийшли?

Новий лайфхак для ОСББ: як отримати 40% компенсації на утеплення будинку

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків можуть отримати 40% компенсації на витрати, пов'язані з утепленням. ЕП розповідає, як це зробити.