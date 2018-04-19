Кримінальне оточення Путіна стояло за транзитом газу в Україну — Дождь

Троє петербуржців, яких пов'язують з кримінальним світом і оточенням президента РФ Путіна, мають відношення до компанії, яка з початку 2000-их років стала головним постачальником газу з Туркменії в Україну.

Про це йдеться в статті видання "Дождь".

У 2001 році "Газпром" уклав контракт з компанією Eural Trans Gas на перепродаж туркменського газу в Україну газпромівськими трубами.

Передбачалося, що "Газпром" повинен був стати співзасновником ETG, але потім газовий монополіст відмовився від цієї ідеї.

Частка Eural Trans Gas в поставках імпортного газу в Україну була навіть більшою, ніж у "Газпрому" - 57% проти 43%.

Компанію створили у 2002 році троє громадян Румунії та ізраїльтянин, який називав себе адвокатом Семена Могилевича - російсько-українського бізнесмена та авторитету, який входив до десятки найбільш розшукуваних ФБР злочинців.

Потім власником компанії став український олігарх Дмитро Фірташ.

Повідомляється, що документально ланцюжок до нього не вів - власниками 70% акцій ETG були невідомі громадянки Кіпру - через належні їм компанії Dema Trustees і Dema Nominees.

Як з'ясував "Дождь", до компанії Eural Trans Gas мають відношення троє авторитетних петербуржців - Ілля Трабер, Сергій Васильєв і Дмитро Скигін, - яких пов'язують і з кримінальним світом, і з оточенням Володимира Путіна.

Dema Trustees і Dema Nominees опосередковано володіють часткою в Петербурзькому нафтовому терміналі - одному з найбільших на Балтиці, за яким стоять фігури Трабера, Васильєва та Скігіна.

Саме вони, за версією видання, були бенефіціарами посередника Eural Trans Gas, а не Фірташ.

Не виключено, що потім вони могли бути пов'язані і з RosUkrEnergo, яка зайняла місце ETG в транзиті.

Нинішній глава Газпрому Олексій Міллер свого часу був директором з інвестицій в компанії Трабера "ОБІП".

Повідомляється, що компанії, пов'язані з пітерськими авторитетами, і зараз мають бізнес в Україні.

Наприклад, Suzel Enterprises Limited, що належить формально невідомій жительці Кіпру, стоїть за компаніями Скігіна-молодшого разом з ще однією кіпрською компанією - Heico Ventures Limited.

З'ясувалося, що ці дві компанії опосередковано володіють часткою в одній з найбільших газодобувних компаній України - "Карпатигаз".

Вона займається видобутком газу в партнерстві з донькою "Нафтогазу України" - "Укргазвидобування". "Карпатигаз" видобуває з її свердловин понад 700 млн кубометрів на рік.

Компанією "Карпатигаз" на 100% володіє Misen Enterprises AB, її половиною акцій в свою чергу розпоряджається шведська Misen Energy AB.

При цьому велика частина Misen Energy насправді належить кіпрським офшорам. Так, 29,6% акцій компанії Misen Energy AB належить кіпрській Norchamo Ltd, якою володіють Heico Ventures Limited і Suzel Enterprises Limited.