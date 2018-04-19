Суд заарештував бізнес-центр в центрі Києва

Суд наклав арешт на бізнес-центр, загальною площею 10,5 тисячі квадратних метрів, що належить інвестиційній компанії Dragon Capital.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з даними Єдиного держреєстру судових рішень, відповідне рішення Печерський районний суд Києва ухвалив 6 квітня 2018 року за клопотанням Генеральної прокуратури в рамках кримінального провадження, порушеного в листопаді минулого року проти ТОВ "Ірпінь-Будпроект-Плюс".

Арешт передбачає заборону на відчуження об'єкта.

За даними Єдиного держреєстру, станом на 19 квітня 2018 року власниками ТОВ виступають компанії "Драгон Капітал Інвестментс Лімітед" і "Драгон Капітал Холдинг Лімітед".

Як випливає з даних реєстру, новий керівник в "Ірпінь-Будпроект-Плюс" Олександр Фощан був призначений 26 січня 2018 року (Антимонопольний комітет повідомив про надання Dragon Capital Investments Limited дозволу на покупку підприємства 19 січня).

Як вказується в тексті рішення суду, в рамках кримінального провадження розслідується зловживання службовим становищем посадових осіб департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації та незаконна видача дозвільних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, розслідується підробка документів і їх використання за попередньою змовою посадовими особами ТОВ "Ірпінь-Будпроект-Плюс".

У рішенні йдеться, що будівля БЦ є пам'яткою культурної спадщини (житловий будинок 1908-1910 рр. будівництва за адресою: вул. Велика Васильківська, 98) і відповідно до інформації Міністерства культури ТОВ мало тільки історико-містобудівне обґрунтування реабілітації будівлі-пам'ятки архітектури місцевого значення.

При цьому КМДА у 2009 році надала дозвіл "Ірпінь-Будпроект-Плюс" на проектування та реконструкцію будівлі з будівництвом офісного комплексу з підземним паркінгом.

"Власником, починаючи з 2011 року, були проведені будівельні роботи, в результаті яких було знищено зазначений об'єкт культурної спадщини, а на його місці побудований торговий центр, при цьому органом місцевого самоврядування надавалися дозволи про проведення реконструкції", - йдеться в рішенні суду.

Крім того, за даними ГПУ, компанія не сплатила до міського бюджету пайову участь в розмірі 4,4 млн грн.

ТОВ "Ірпінь-Будпроект-Плюс" зареєстровано в 2007 році.

Власниками підприємства, згідно з держреєстром, станом на 19 січня 2018 року були кіпрська Akkeron Management Limited і британська Golden Bond Limited і Evis LTD (Беліз), а кінцевими бенефіціарами вказані Ангелос Пафітіс, Михайло Постоловський і Дмитро Єріна.

Згідно з балансом, до кінця 2016 року його основні засоби становили 92,45 млн грн, сумарні активи - 106,64 млн грн.

Статутний капітал "Ірпінь-Будпроект-Плюс" в 2016 році зріс з 0,05 млн грн до 144,05 млн грн, в тому ж році були погашені короткострокові кредити банків на 46 млн грн, а в цілому поточні зобов'язання скоротилися з 101,89 млн грн до 0,24 млн грн.

Dragon Capital Investments Limited входить до групи компаній "Драгон Капітал", заснована в 2000 році і є однією з найбільших на інвестринку України.

Працює в сфері прямих інвестицій і фінансових послуг, надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг для корпоративних і приватних клієнтів.

Кінцевим бенефіціаром в держреєстрі зазначений громадянин Чехії, президент Європейської бізнес асоціації Томаш Фіала.