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Українська ГТС коштує 328 мільярдів гривень - Ernst & Young

Четвер, 19 квітня 2018, 10:03
 

Аудиторська компанія Ernst & Young оцінила вартість основних засобів компанії "Укртрансгаз" в 327,921 млрд гривень.

Дану оцінку 12 квітня затвердив основний акціонер "Укртрансгазу" - НАК "Нафтогаз України".

У зазначену суму входять активи "Укртрансгазу" вартістю 12,3 млрд гривень, які в даний час знаходяться на тимчасово непідконтрольній території.

 

Нагадаємо, всередині лютого Кабмін схвалив документ, який визначає терміни відокремлення від "Нафтогазу" функції транспортування і зберігання газу.

"Укртрансгаз", 100% якого належать НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною місткістю 31 млрд кубів.

Економічна правда

Укртрансгаз Нафтогаз Ernst&Young
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