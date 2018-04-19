Українська ГТС коштує 328 мільярдів гривень - Ernst & Young
Четвер, 19 квітня 2018, 10:03
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Аудиторська компанія Ernst & Young оцінила вартість основних засобів компанії "Укртрансгаз" в 327,921 млрд гривень.
Дану оцінку 12 квітня затвердив основний акціонер "Укртрансгазу" - НАК "Нафтогаз України".
У зазначену суму входять активи "Укртрансгазу" вартістю 12,3 млрд гривень, які в даний час знаходяться на тимчасово непідконтрольній території.
Нагадаємо, всередині лютого Кабмін схвалив документ, який визначає терміни відокремлення від "Нафтогазу" функції транспортування і зберігання газу.
"Укртрансгаз", 100% якого належать НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною місткістю 31 млрд кубів.
Економічна правда