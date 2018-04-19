Новий лайфхак для ОСББ: як отримати 40% компенсації на утеплення будинку

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків можуть отримати 40% компенсації на витрати, пов'язані з утепленням. ЕП розповідає, як це зробити.

ЕП починає цикл статей про існуючі в Україні програми підтримки енергоефективних заходів. Як українцям, ОСББ, бізнесу та комунальним підприємствам отримати допомогу на реалізацію своїх проектів — саме про це піде мова в наших наступних матеріалах.

Стартуємо з програм IQ energy, які фінансуються за кошт європейських донорів.

За новою програмою IQ, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків можуть отримати 40% компенсації на витрати, пов'язані з утепленням будинків. Відповідна програма стартувала у квітні 2018 року.

Подібна програма — часткової компенсації витрат на утеплення будинку — діяла упродовж двох років для індивідуальних власників житла. Вони мали можливість отримати 35% компенсації — до 3 тис євро. У 2018 році її вирішили розширити і запустили пілотний проект IQ energy для ОСББ.

Як і на що ОСББ можуть отримати компенсацію

Програма фінансування енергоефективності в житловому секторі IQ energy для ОСББ передбачає компенсацію 40% від суми кредиту в "ОТП банку". Наразі лише ця установа надає позики для ОСББ. Гроші можна отримати на техніку, матеріали, супутні товари для термічної модернізації та на монтажні роботи.

"Клієнт купує ці товари за кредитні кошти, модернізує житло, реєструється на сайті і подає заявку на компенсацію. Це потрібно зробити упродовж чотирьох місяців. На момент подачі заявки кредит повинен бути непогашеним", — пояснює керівник програми IQ energy Оксана Булгакова.

На сайті програми є каталог енергоефективних товарів і технологій, які можна придбати і використати для термічної модернізації в рамках програми.

"Компенсація допоможе закупити якісні матеріали, які відповідають європейським стандартам, і залучити підрядників, які мають відповідні сертифікати та якісно виконують свою роботу", — підкреслює Булгакова.

Яка максимальна сума компенсації

Для фізичних осіб максимальна сума коштів, яку можна відшкодувати, становить 3 тис євро. Для ОСББ такого ліміту нема. Програма IQ energy компенсує 40% від будь-якої суми кредиту на модернізацію багатоквартирного будинку. Максимальна сума кредиту, який пропонується ОСББ — 2 млн грн.

Загальний бюджет програми — 15 млн євро. За словами Булгакової, цього вистачить для фінансування проектів у 2018 році і частково — у 2019 році.

Програму фінансує Східноєвропейський фонд енергоефективності та довкілля E5P, найбільшими вкладниками якого є Європейський союз та Шведське агентство міжнародного співробітництва у сфері розвитку Sida.

Яким проектам віддають перевагу

IQ energy співпрацює лише з ОСББ, але організатори обіцяють запропонувати рішення і для інших типів об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. При чому участь у програмі можуть брати ОСББ, які працюють мінімум рік. Заявки від молодших об'єднань розглядатимуть в індивідуальному порядку. Читайте також Утеплити будинок на мільйон євро: як це зробити за рахунок держави Як не треба утеплювати будинок: сім найпоширеніших помилок

"Велика ймовірність, що буде відмова, але ми враховуватимемо те, що вони хочуть зробити. Якщо вони працюють 10-11 місяців і готові зробити перший внесок, то ми готові розглядати заявку. Якщо ж ОСББ створене три тижні тому, то ще не час звертатися до програми", — пояснює Булгакова.

Якщо у заявника був досвід кредитування в інших банках і є документи, які підтверджують виконання робіт з термічної модернізації, це буде перевагою.

Пріоритетні напрямки фінансування програми IQ energy — встановлення лічильників, індивідуальних теплових пунктів та комплексне утеплення будинку ззовні.

За участь ОСББ у програмі термічної модернізації IQ energy на зборах повинні проголосувати дві третини мешканців багатоквартирного будинку.

Як IQ energy допомагає під час реалізації проекту

Сертифіковані інженери та фахівці IQ energy безкоштовно консультують ОСББ на всіх етапах реалізації проектів, починаючи із зборів мешканців і завершуючи моніторингом якості виконання робіт.

"Ми будемо консультувати на етапі ухвалення рішень щодо модернізації, рекомендуватимемо технічні рішення та будівельні компанії. Ми працюємо з усіма великими компаніями та постачальниками матеріалів, які мають досвід комплексної термічної модернізації будинків", — зазначає Булгакова.

Підготувати документацію для отримання кредиту в банку допомагатимуть консультанти IQ energy з досвідом роботи у банківській сфері. Більш того — сертифікований спеціаліст з інженерною освітою мінімум раз на тиждень особисто контролюватиме якість виконання робіт в процесі реалізації проекту.

Володимир Рихліцький, рух "Сильні громади"