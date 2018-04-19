Зірвалася найбільша угода Фонду гарантування вкладів

Фінансова компанія "Інвестор" відмовилася від покупки за 670 мільйонів гривень боргів компаній холдингу "Рітейл Груп", який управляє продуктовими мережами "Великої Кишені" і "Велмарт".

Про це повідомляє FinClub.

Як повідомлялося, 6 квітня відбувся аукціон, в ході якого фінкомпанія "Інвестор" запропонувала рекордну суму за даний лот. Однак в наступні дні переможець аукціону не підписав протокол і, таким чином, угода зірвалася.

На даний момент статус аукціону: "торги не відбулися". Відзначається, що 13 квітня були опубліковані рішення про скасування результатів аукціону, на якому переможець пропонував 670 млн гривень, а другий учасник - 600 млн гривень.

Фінкомпанія "Інвестор" була зареєстрована в Києві 3 березня 2018 року. Її засновником і керівником є ​​Алла Каплина. Статутний фонд складає 1 тис гривень.

Одним лотом на торги виставлялися права вимоги по шести кредитам. В один пул об'єднані активи трьох банків: банку "Форум", "Київська Русь" і Дельта Банку.

До цього активи виставлялися на індивідуальні торги від 9 до 13 разів. Всі позичальники - 5 юридичних осіб, - не перебувають у процесі припинення, ведуть активну господарську діяльність і входять до складу холдингу "Рітейл Груп" Романа Луніна.

В забезпечення за договорами банкам передані, зокрема, нерухоме майно.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав активи 32 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 309,51 мільйона гривень.

Економічна правда