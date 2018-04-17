OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про пенсію для заробітчан, мінімалку 4100 та вино

Про "мінімалку" 4100. Ціна популізму: від 13 до 30 мільярдів гривень коштуватиме держбюджету штучне підняття мінімальної зарплати до 4100 гривень.

Про обшуки в "Новій пошті". Нова пошта звернулась до бізнес-омбудсмена у зв’язку з обшуками Генпрокуратурою офісів і відділень компанії. Але запевняють, що усі вилучені кошти повернули.

Про суд над Коломойським. Лондонський суд може розглядати справу між Коломойським та Приватбанком роками. Так вважає сам Ігор Валерійович.

Про пенсію для заробітчан. В мінсоцполітики готові давати субсидію і платити пенсію особам, які працюють за кордоном. За умови, що вони добровільно застрахуються.

Про Газпром. У російського "Газпрому" є достатньо активів за кордоном, які можна конфіскувати в рахунок боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу, вважають в Мін'юсті України.

Про вино. Винороби позбулися необхідності отримувати майже 160 дозвільних документів для ліцензії на виробництво. Малих винарень стане більше.

Про гроші Януковича. Суд зняв арешт з рахунків компаній, пов’язаних з сином екс-президента Віктора Януковича Олександром.

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Чи подорожчає бензин після ударів по Сирії

Ціни на нафту еталонних сортів ростуть на тлі бомбардувань Сирії. Що впливає на котирування? Чи спричинить зміна цін на "чорне золото" зростання цін на бензин на українських заправках?

10 мільярдів — політ нормальний. Навіщо уряд "подарував" "Борисполю" дивіденди

Кабмін дозволив аеропорту "Бориспіль" сплачувати до бюджету не 75% прибутку, а лише 40%, якщо він витратить зекономлені кошти на свій розвиток. ЕП розбиралася, як це вплине на пасажирів?