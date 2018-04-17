В уряді запропонували нараховувати субсидію і трудовий стаж заробітчанам

Міністр соціальної політики Андрій Рева запропонував нараховувати субсидію і трудовий стаж українцям, які працюють за кордоном.

Про це Рева заявив журналістам в ефірі телеканалу 112 Україна.

"Ми пропонуємо стимулювати їх (людей, що працюють за кордоном - ред) до добровільного страхування. Тобто ми готові давати субсидію сім'ям, де люди працюють за кордоном за умови, що вони добровільно застрахуються і заплатять внесок хоча б за 3 місяці", - сказав Рева.

"За 3 місяці мінімальний внесок - це 2500 гривень, а ми за це даємо їм субсидію і страхового стажу, який буде давати людям право на пенсію. Це стимулюючий момент, який повинен давати людям можливість користуватися системою соціального захисту", - зазначив міністр.

Нагадаємо, за даними польських політиків та урядовців, у Польщі працює до 2 млн українців.

Як повідомлялося, за прогнозами Національного банку Польщі, до кінця 2020 року на польський ринок праці буде приїжджати 200-300 тисяч українців щорічно.

Національний банк України також прогнозує, що трудова міграція з України продовжить зростати ще 2-3 роки, але почне знижуватися в середньостроковій перспективі.

Раніше Bloomberg писав, що низький рівень зарплат, тривалий конфлікт з Росією, девальвація і стійка корупція стали причинами для трудової еміграції українців.

Як повідомлялося, у Польщі понад 300 тисяч українців платять внески до фонду соціального страхування – це найвищий показник в історії.

Нагадаємо, представники польської рекрутингової фірми стверджують, що після впровадження для України безвізового режиму, українські працівники в Польщі отримують більші зарплати.

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Економічна правда