У Мінфіні розповіли, у скільки обійщлось би бюджету підвищення мінімалки

Підвищення мінімалки до 4200 гривень обійшлося б бюджету у суму від 13 до 30 мільярдів гривень.

Про це у інтерв’ю Delo.ua розповів заступник міністра фінансів Сергій Марченко.

"На сьогоднішній день оперативні дані Держказначейства за підсумками І кварталу 2018 року свідчать про те, що ми не маємо можливості підвищити мінімальну зарплату", - зазначив він.

За його словами, за підсумками трьох місяців до держбюджету надійшло 193,6 млрд гривень. Це 96,9% від затвердженого показника на перший квартал 2018 року (розпис 199,7 млрд гривень). Тобто держбюджет недоотримав 6,1 млрд гривень.

"Якби ми з квітня підвищили мінімальну зарплату до 4200 гривень на місяць, нам потрібно було б розширити видатки бюджету на цей рік щонайменше на 13 млрд грвень. І це мінімальна сума, яка потрібна лише на підвищення "мінімалки" — без врахування підвищення посадового окладу працівника І тарифного розряду єдиної тарифної системи", - зазначив Марченко.

"Якщо ж врахувати підвищення тарифного розряду у співвідношенні до "мінімалки", матимемо додаткову потребу у видатках на 2018 рік біля 30 млрд гривень", - додав замміністра.

Як повідомлялося, з 1 січня 2018 року прожитковий мінімум становить 1 700 гривень, а мінімальна зарплата - 3 723 гривні.

Президент Петро Порошенко допустив збільшення мінімальної заробітної плати до 4,1 тис. гривень у другій половині 2018 року.

Економічна правда