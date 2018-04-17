Мін’юст шукає майно боржників "Газпрому", щоб арештувати

У російського "Газпрому" є достатньо активів за кордоном, які можна конфіскувати в рахунок боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу. Прем’єр

Про це в ефірі одного з телеканалів в понеділок сказав міністр юстиції України Павло Петренко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Те, що у "Газпрому" є на території України, ми вже забрали до державного бюджету. Зараз ми ще шукаємо те, що є в його боржників на території України. Це також юридичний процес, і ми це зробимо", - заявив міністр.

"В іноземних юрисдикціях, в Європі у "Газпрому" дуже багато активів. І тих активів, які легко конвертуються в кошти. Це і газ у сховищах, і цінні папери, і грошові кошти на рахунках", - сказав він.

Петренко наголосив, що рішення Стокгольмського арбітражу виконується примусово у будь-якій країні ЄС.

"Те саме стосується рішення національного суду, яке ми також визнаватимемо і надаватимемо для примусового виконання в країнах Європейського союзу", - зазначив він.

Нагадаємо, наприкінці лютого Артбітражна Палата Стокгольму задовольнила позовні вимоги НАК "Нафтогаз України" щодо "Газпрому" через порушення контрактних зобов’язань по транзиту російського газу через Україну.

Суд схвалив рішення про сплату компенсації за обсяги, які були недопоставлені. Втім "Газпром" не поспішає виконувати рішення суду.

Більш детально про те, чим закінчився спор між двома енергетичними гігантами з урахуванням останнього і попередніх рішень, хто кому і скільки винен, читайте в матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом.