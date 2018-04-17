Президент "дав старт" збільшенню малих винарень

Президент підписав Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виробництва теруарних вин та натуральних медових напоїв".

Відповідна інформація міститься на сайті Верховної Ради.

З набуттям чинності закону винороби позбулися необхідності отримувати майже 160 дозвільних документів для отримання ліцензії на виробництво, що до цього створювало виноробам суттєві труднощі.

При цьому вимоги для отримання ліцензії були однаковими як для великих лікеро-горілчаних заводів, так і для малих виноробних підприємств.

Варто відзначити, що в деяких країнах ЄС взагалі відсутнє ліцензування виробництва натуральних вин, а в більшості процес її отримання спрощений. В Україні ж через бюрократію таку ліцензію винороби могли отримувати роками.

Депутати очікують, що ухвалення закону призведе до збільшення кількості малих винарень, детінізації та легалізації виробництва вина, зростання експорту та збільшення робочих місць у сільській місцевості.

На думку авторів проекту, збільшення кількості малих винарень автоматично призведе до збільшення надходжень у бюджет.

Відповідний законопроект був зареєстрований у липні минулого року.

Детальніше про ухвалений законопроект та загалом про українське виноробство читайте за посиланням.

Також рекомендуємо прочитати інтерв’ю з засновником і власником української виноробні "Бейкуш" Євгеном Шнейдерісом.

Економічна правда