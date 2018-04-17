Нова пошта звернулась до омбудсмена через обшуки ГПУ

Нова пошта звернулась до бізнес-омбудсмена у зв’язку з обшуками Генпрокуратурою офісів і відділень компанії.

Про це йдеться у відповіді Нової пошти на запит ЕП.

"21 березня ми звернулися до бізнес-омбудсмена у зв'язку з проведеними обшуками у наших офісах і відділеннях. На нашу думку, кримінальне провадження було зареєстровано необґрунтовано, а обрана тактика слідчих дій свідчить про здійснення тиску", - повідомляє прес-служба компанії.

"Про те, що стосовно компаній Групи зареєстровано кримінальне провадження, ми дізналися безпосередньо під час обшуків: нам повідомили про наявність провадження, зареєстрованого ще у листопаді минулого року, проте ні з запитами, ні з викликами до того часу жодного разу не зверталися. Ми розраховуємо на втручання бізнес-омбудсмена і його допомогу в цій ситуації", - зазначили у Новій пошті.

Також у компанії відзначили, що усі вилучені кошти повернули, а Нова пошта надає слідчим інформацію відповідно до отриманих запитів.

Як відомо, 16 березня представники Генеральної прокуратури провели близько 15 обшуків складських та офісних приміщень ТОВ "Нова пошта" у Києві, Полтаві, Харкові, Одесі, Львові та Дніпрі.

У суботу Сарган заявила про вилучення в офісних та складських приміщеннях компанії або споріднених з нею підприємств не облікованих готівкових коштів.

"Нова пошта" спростувала цю інформацію. Там заявили, що в Харкові правоохоронцями були вилучені кошти в компанії "Пост Фінанс", які оприбуткованi вiдповiдно до законодавства. Компанія має намір оскаржувати вилучення коштів.

Пізніше в "Новій пошті" також повідомили, що правоохоронні органи під час проведення обшуків в офісах компанії вилучили 132 тисячі гривень.

Генеральна прокуратура заявила, що не виявила порушень під час обшуків Нової Пошти.

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Економічна правда