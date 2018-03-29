OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про що всі говорили сьогоді?

Про 4G. Vodafone може запустити 4G вже на цьому тижні.

Про Косюка. Миронівський хлібопродукт готовий інвестувати у французьку Doux 76 мільйонів євро.

Про Ryanair та українських "айтішників". Авіакомпанія Ryanair планує створити в Україні свій дата-центр для зберігання і обробки даних - працювати там будуть українські IT-фахівці.

Про борги. "Нафтогаз" вимагає стягнути 5,2 мільярда з "Укртрансгазу".

Про блокчейн. Міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів, куди збирається впроваджувати блокчейн в інфраструктурі.

Про електричку в "Бориспіль". Укрзалізниця через свій регіональний філіал "Південно-західна залізниця" оголосила два тендери в рамках оновленого проекту зі створення залізничного сполучення між Києвом і аеропортом "Бориспіль".

Про податкові інспекції. Районні податкові інспекції втратять статус юридичних осіб і приєднаються до головних управліннь ДФС в регіонах.

Про Telegram. У більшості користувачів перестав працювати месенджер Telegram. Він був недоступний трохи більше 3-х годин. За цей час шахраї встигли заробити близько 30 тисяч доларів.

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