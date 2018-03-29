Нічого особистого: як стартап SizeCar перетворює автовласників на авторантьє

Заробити на оренді автомобіля або орендувати чуже авто пропонує вінницький стартап SizeCar. Як влаштований бізнес проекту на 2,5 млн дол?

SizeCar з'явився на хвилі популярної у світі концепції каршерінгу. Каршерінг — це вид користування автомобілем, коли одна із сторін не є його власником. В Україні вже працюють три стартапи, які так чи інакше займаються каршерінгом.

Французька BlaBlaCar дозволяє водієві знайти попутника і частково компенсувати вартість поїздки. Одеська MobileCar здає в оренду електромобілі Nissan Leaf, дніпровська Getmancar — автомобілі Ravon R2. Вони здають машини похвилинно і дозволяють залишати їх у зручному місці.

Вінницький стартап запустив нову Р2Р (Person-to-Person або "людина до людини") бізнес-модель каршерінгу. Він зводить автовласників та орендарів. SizeCar заробляє на комісії, яку платить власник в результаті успішної операції із здавання в оренду автомобіля. При цьому учасники проекту здають автомобілі в оренду подобово.

Бізнес-ідея

Заснував SizeCar 30-річний Ігор Добрянський — магістр за фахом "Економіка підприємств" Тернопільського економічного університету.

"Я майже весь час навчався на заочному відділенні, тому що з 19 років займаюся підприємницькою діяльністю, — розповідає Добрянський. — Починав з різних бізнесів, але коли заробив більш-менш суттєві гроші, відкрив у Вінниці стаціонарний автопрокатний бізнес".

Підприємець почав з однієї машини. З часом парк розрісся до десяти авто. Він не збирався зупинятися і почав думати про розширення бізнесу у Києві, Одесі та Львові. Хотів відкрити десять точок прокату. На це були потрібні величезні гроші.

Щоб відкрити у новому місті невелику точку прокату на десять автомобілів, потрібно близько 60 тис дол. Десять автомобілів рівня Daewoo по 5 тис дол, оренда офісу, зарплата персоналу, меблі.

"Я почав шукати альтернативу, як відкрити бізнес в інших містах і не вкладати такі гроші, — згадує Добрянський. — Мені спала на думку ідея орендувати авто у населення, здавати їх в оренду туристам і на цьому заробляти свою комісію".

У серпні 2016 року підприємець задумав створити онлайн-платформу SizeCar. Власники можуть додавати свої автомобілі і в дні, коли вони простоюють, здавати їх в оренду туристам та мандрівникам.

Принцип роботи

У запуск SizeCar Добрянський інвестував 70 тис дол. Велика частина коштів — гроші, виручені від продажу десяти своїх автомобілів.

У компанії працює дванадцять осіб — програмісти, дизайнери, розробники мобільних додатків. Сервіс працює три місяці в бета-версії. Він доступний у вигляді веб-сервісу, адаптованого для мобільних пристроїв. Вихід з бета-тестування запланований на літо 2018 року.

SizeCar працює по всій Україні. Принцип роботи простий. Власник автомобіля реєструється, додає фото, короткий опис машини, номер банківської картки. Потім автомобіль з'являється на сайті. З цього моменту людина, яка хоче орендувати автомобіль, може забронювати цю машину, вказавши необхідні дати.

Після бронювання власнику приходить повідомлення. Якщо він підтверджує, що на ці дати авто вільне, з картки орендаря знімаються гроші. Потім власник авто й орендар у внутрішньому чаті домовляються про місце і час передавання машини.

"В особистому кабінеті користувача є перелік документів для укладення угоди. Зокрема, договір, який автовласник та орендар повинні підписати на зустрічі. Ми рекомендуємо завірити цей договір у нотаріуса. Це коштує близько 300 грн.

Укладання угоди довелося перенести в офлайн, тому що в Україні багато дірок у законодавстві. У США все це відбувається онлайн", — розповідає підприємець.

На зустрічі учасники підписують договір, фотографують авто з метою фіксації його стану і потім передають ключі. Після закінчення терміну оренди сторони знову домовляються про зустріч, передають автомобіль і залишають відгуки на сайті.

Добрянський каже, що з часом буде видно рейтинг кожного учасника спільноти. На його підставі люди будуть ухвалювати рішення про укладення угод. У США такі сервіси працюють на основі рейтингової системи.

Заробіток і ризики

Залежно від класу автомобіля його власник за допомогою сервісу може заробляти 500-1000 грн на добу. Вартість оренди визначає власник, але йому варто орієнтуватися на рекомендовану ціну, яку формує алгоритм сервісу. Комісія SizeCar становить 20% від кожної угоди.

Ризик пошкодження автомобіля орендарем страхується заставною сумою.

Розмір заставної суми призначає автовласник.

Добрянський рекомендує брати в заставу не більше 10% від вартості автомобіля. Заставну суму орендар передає автовласникові під час передавання ключів.

Засновник стартапу каже, що за десятирічну практику бізнесу з оренди авто не було жодного випадку крадіжки машини. При цьому заставна сума дисциплінує орендарів з точки зору неакуратного поводження з автомобілем.

"Ми підписуємо договір, верифікуємо клієнта, коли він підв'язує свою банківську картку. Перевіряємо за базою Асоціації автопрокатних компаній України, за номером телефону, за адресою електронної пошти", — розповідає підприємець.

Проте, додає він, стовідсоткову гарантію ніхто у світі не дає, тому власник під час зустрічі повинен зробити висновок, чи можна довірити машину клієнту. "Для власників це бізнес. Як і в будь-якому бізнесі, тут є ризики. Ми як сервіс намагаємося їх знизити", — говорить Добрянський.

Вільна ніша

Засновник проекту стверджує, що за допомогою сервісу орендувати машину можна на 30-40% дешевше, ніж у конкурентів. За його оцінками, 70-80% клієнтів українських прокатних компаній — це люди із сусідніх країн, представники торговельних компаній, підприємств із сфери послуг.

Решта — це фірми, які орендували автомобілі для своїх співробітників. Місцеві жителі орендують авто у крайніх випадках, наприклад, коли здали машину в ремонт. Найчастіше орендарі віддають перевагу недорогим автомобілям.

У сервісі зареєстровані машини з Києва, Львова, Вінниці, Хмельницького. Сервіс налічує 300 користувачів. За лютий 2018 року їх число зросло на 50%.

Добрянський стверджує, що в Україні ніша каршерінгу Р2Р — людина для людини — не зайнята, але оскільки ринок оренди авто в грошовому вираженні невеликий, засновник проекту націлений на завоювання ринку США.

Завоювати Америку

Навесні 2017 року підприємець представив проект венчурним інвесторам у Нью-Йорку і Вашингтоні. За його словами, американці зацікавилися проектом, але для отримання інвестицій поставили умову: почати роботу в Україні.

"Ми пройшли відбір, і наш стартап виграв квитки для команди на великий івент у Центральній і Східній Європі з нетворкінгу з інвесторами Wolves Summit, який пройде у Варшаві. Ми їдемо туди з командою представляти наш проект європейським інвесторам", — каже засновник сервісу.

Говорячи про розміри інвестицій, Добрянський зазначає, що за 10% компанії хоче отримати 250 тис дол: "Ми оцінюємо проект 2,5 млн дол".