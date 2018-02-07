OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про Маска, нові дороги та криптомільярдерів.

Про Маска. Маск став головним н’юзмейкером вчорашнього дня. SpaceX здійснила історичний запуск Falcon Heavy - найпотужнішої ракети в світі. Але ось третій блок першого ступеня ракети-носія Falcon Heavy не зміг приземлитися на плавучій платформі в Атлантичному океані і розбився.



Про російський газ. НАК "Нафтогаз України" може почати закупівлі природного газу у російської компанії "Газпром" вже в березні цього року.

Про обвал на світових фондових ринках. Обвал докотився і до України. Індекс UX, що відслідковує вартість блакитних фішок Української біржі, впав на 2,98%.



Про рейтинги. Forbes вперше склав рейтинг криптомільярдерів. До нього увійшло 19 осіб.



Про експорт. Уряд створив Експортно-кредитне агентство.



Про санкції. Більша частина "санкційних" компаній очільників "ДНР" та "ЛНР" досі працюють.

Про землю на Оболоні. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повернув у власність "Родовід банку" земельну ділянку площею понад 113,5 га в Оболонському районі Києва.

Про дороги. Стало відомо, які дороги Міністерство інфраструктури планує відремонтувати у 2018 році. Можливо, там є і ваша.

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Селяни без майбутнього, або Як ІТ врятує агросектор

Багаті природні ресурси країни більше не врятують українських фермерів від необхідності вчитися, залучати інвестиції та експериментувати з інноваціями. У майбутньому не буде місця тим, хто вчасно не змінився.



86 мільярдів на українську інфраструктуру: що зміниться в країні за рік

Керівники головних транспортних відомств країни розповіли про плани на 2018 рік: які дороги відремонтують, що зміниться в роботі "Укрзалізниці", "Укрпошти" та портів.