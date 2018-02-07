Більша частина "санкційних" компаній очільників "ДНР" та "ЛНР" досі працюють

У новий санкційний список, що наприкінці січня оприлюднило казначейство США, потрапили 32 українські компаніі; 20 з них досі працюють.

Про це йдеться у дослідженні YouControl.

Згідно з даними аналітиків, 20 з них досі працюють та 12 перебувають у стані припинення.

Найпоширеніші сфери, в яких працюють компанії - паливно-енергетична та медіа. Їхні засновники займають або займали ключові посади у так званих представництвах "ДНР" та "ЛНР".

В ході дослідження з’ясувалось, що більша частина компаній, які опинились під санкціями, знаходиться в зоні АТО та не перебуває в стані припинення. А отже, вони здійснюють діяльність та мають платити податки в український бюджет.

З цим є певні проблеми: вісім компаній з санкційного списку мають податковий борг, який у сумі складає 1,644 млн грн.

Засновники усіх цих компаній ‒ особи, причетні до окупаційної влади так званих "ДНР" та "ЛНР". Також серед них опинилась вже закрита компанія, заснована ТОВ "Силові машини ‒ Україна" з Росії.

Одразу в 11 компаніях з санкційного списку фігурує Олександр Тимофєєв, так званий "міністр доходів та зборів ДНР". Шість з його компаній досі ведуть діяльність. Він володіє аграрними підприємствами, що входять у групу компаній "Екопрод", потужної агропомислової групи Донбасу. Також йому належать медійні активи Донбасу, компанії з охоронного, ресторанного бізнесу, оптової торгівлі.

Олена Радомська "міністр юстиції ДНР" заснувала три компанії, що потрапили в список Держдепу. Вони активні, надають правові послуги.

Засновником чотирьох компаній, котрі потрапили під санкції, є Ігор Антипов, "замміністр інформації ДНР". Вони припинені або перебувають у стадії припинення. Раніше надавали рекламні послуги та займались видавництвом газет.

Дві компанії зі списку є заснованими Олексієм Грановським, колишнім "паливно-енергетичний міністр ДНР". Одна з його компаній зараз знаходиться в стані припинення, а раніше займалась будівництвом. Інша ‒ комунальна структура "Міські автостоянки Донецької міської ради".

Також до санкційного списку потрапили 11 компаній братів Олександра та Сергія Мельничуків. Лише одна компанія з них не веде діяльності. Олександр Мельничук ‒ так званий "замміністр енергетики ЛНР", а його брат Сергій торгує вугіллям на підконтрольній Україні території.

Дві компанії Сергія Мельничука мають діючі ліцензії на видобуток кам’яного вугілля "Антрацит" від Державної служби геології та надр. Компанія ТОВ "Гірничо-збагачувальна фабрика космонавтів" має діючу ліцензію з 2010 року до 2030 року на видобуток вугілля у шахті "Малоіванівська". Фірма ТОВ "Агроплюс" має діючу ліцензію з 2011 до 2031 року на видобуток вугілля у полі шахти "Кошарська".

Як відомо, Мінфін США опублікував так звану "кремлівську доповідь" про можливість введення нових санкцій проти російських олігархів і людей з близького оточення президента Росії Володимира Путіна.

У списку 96 російських олігархів, чий статок оцінюється в суму понад 1 млрд доларів. Крім того, в списку 114 прізвищ чиновників, а також керівників державних компаній.

Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що адміністрація Дональда Трампа накладе фінансові санкції на десятки заможних росіян із "кремлівської доповіді".

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Економічна правда