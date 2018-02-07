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86 мільярдів на українську інфраструктуру: що зміниться в країні за рік

86 мільярдів на українську інфраструктуру: що зміниться в країні за рік

Середа, 7 лютого 2018, 14:55 - Микола Топалов
depositphotos.com
Керівники головних транспортних відомств країни розповіли про плани на 2018 рік: які дороги відремонтують, що зміниться в роботі "Укрзалізниці", "Укрпошти" та портів.

У 2018 році в інфраструктуру буде залучене рекордне за останні кілька років фінансування — понад 86 млрд грн.

Левова частка коштів піде на дороги, майже вдвічі менше отримає залізниця, ще скромніші інвестиції будуть спрямовані на розвиток портів та авіації.

Найменшими ресурсами розпоряджатиметься "Укрпошта" — на неї припадає всього півмільярда гривень.

Як планується витратити кошти, у вівторок розповіли міністр інфраструктури Володимир Омелян, керівники "Укрзалізниці", "Укравтодору", Адміністрації морських портів та "Укрпошти".

"Ми спеціально запросили керівництво всіх держпідприємств, щоб вони розповіли про плани на рік, а в кінці ви мали змогу поставити кожному з нас питання", — заявив міністр.

Звітувати про "кожну витрачену копійку" Омелян та його підлеглі будуть на початку 2019 року. На що ж будуть витрачені 86 млрд грн платників податків?

Дороги

На фінансування дорожньої галузі у 2018 році заплановано орієнтовно 50 млрд грн. З них державний Дорожній фонд, який запрацював з 1 січня 2018 року, отримає 32,6 млрд грн.

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З дорожнього фонду понад 19 млрд грн буде спрямовано на дороги державного значення, 1,5 млрд грн на безпеку дорожнього руху, понад 6 млрд грн  на окремі дороги.

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Крім того, у 2018 році обласні державні адміністрації отримають на відновлення доріг 11,5 млрд грн.

"Децентралізація це більше прав, але і більше відповідальності для місцевих влад. Цьогоріч ми передаємо понад 11,5 млрд грн на місця", заявив Омелян.

Міністр також розповів, що запропонує уряду і парламенту прописати механізм повернення цих коштів до Дорожнього фонду, якщо вони не будуть ефективно використані на відновлення автошляхів.

Серед пріоритетів розвиток в Україні маршрутного принципу дорожнього ремонту. Це означає, що ремонтники відновлюватимуть не окремі шматки дороги, а певні ділянки від пункту А до пункту Б.

На 2018 рік заплановані ремонти ділянок таких доріг.

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Залізниця

У 2018 році "Укрзалізниця" направить на капітальне оновлення рекордну суму понад 26 млрд грн.

Для порівняння: у 2014 році ця сума становила 4,5 млрд грн, у 2015 році 6,9 млрд грн, у 2017 році 10,9 млрд грн.

"Отже, інвестиції у цьому році будуть у понад два з половиною рази більшими, ніж у минулому році", — наголосив керівник УЗ Євген Кравцов.

Найбільше коштів, 18,4 млрд грн, планується інвестувати в оновлення рухомого складу.

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Так, у 2018 році заплановано придбати 60 пасажирських вагонів, дві секції електропоїздів, модернізувати 226 пасажирських вагонів та 100 секцій електропоїздів власними силами і за допомогою інших підприємств.

"Якщо брати до уваги результати 2017 року і плани на 2018 рік, то на кінець цього року оновимо 1/6 парку пасажирських вагонів", прогнозує Кравцов.

Для оновлення вантажного парку УЗ планує на власних потужностях побудувати 3,5 тис піввагонів, а за залучені кошти, у тому числі за кредит ЄБРР, придбати 3,5-4 тис нових вантажних вагонів.

Таким чином, парк нових вагонів повинен сягнути 7-8 тис або третини від загального парку піввагонів "Укрзалізниці".

Крім того, компанія починає інфраструктурні проекти загальною вартістю понад 10 млрд грн.

 

Серед них — масштабний проект електрифікації напрямку Долинська — Миколаїв — Колосівка. Він стосується виходу до Миколаївського порту та є стратегічним для аграрної галузі.

Проект електрифікації напрямку Потоки — Золотнишине важливий для металургійного та рудного комплексів України.

"Електрифікація напрямку Ковель — Ізов — держкордон — це вихід українських вантажів на європейські ринки. Зараз це вузьке місце на нашій транспортній мапі", наголосив Кравцов.

Ще одна хороша новина: будівництво Бескидського тунелю найбільшого інфраструктурного проекту останнього десятиліття повинно завершитися 25 травня 2018 року.

 

Перший етап будівництва тунелю завершився у січні 2016 року.

Для України об'єкт має стратегічне значення, оскільки цим маршрутом перевозяться вантажі до західного кордону країни та понад 60% транзитних вантажів у напрямку Західної та Центральної Європи.

Порти

Адміністрація морських портів на 2018 рік запланувала витратити на капітальні інвестиції у галузь 4,3 млрд грн. У 2017 році цей показник становив 1,8 млрд грн, у 2016 році — 650 млн грн.

"Ми можемо скласти на 2018 рік такий амбіційний план, що у всіх портах України будемо здійснювати поглиблювальні роботи або своїми зусиллями, або залучаючи контрагентів", сказав керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс.

У 2018 році загальний обсяг поглиблювальних робіт у всіх портах становитиме 11 млн куб м.

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За словами Омеляна, надзвичайно важливим заходом для морської галузі України у 2018 році є проходження аудиту ІМО — Міжнародної морської організації.

Також серед пріоритетів — повноцінний запуск Морської адміністрації, підготовка до корпоратизації АМПУ, ремонт причальної інфраструктури та подальша реалізація інвестиційних проектів в Одесі, Южному, Миколаєві та Маріуполі.

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АМПУ обіцяє активніше залучати інвестиції у 2018 році.

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Пошта

"Маємо обробляти кожну 5 посилку в Україні", з таких слів почав свій виступ керівник Укрпошти Ігор Смілянський.

Ціль є дуже амбітною, оскільки раніше Укрпошта не обробляла й кожне 10 відправлення посилочної продукції.

"Для цього ми будемо просувати послуги з міжнародної доставки та доставки всередині країни, працюватимемо над підвищенням операційної ефективності та темпами оброблення посилок", розповідає Смілянський.

Також в планах діджиталізація відділень і послуг, розвиток мережі та інфраструктури, запуск послуги кур’єрської доставки.

Кожен населений пункт, в якому проживає понад 2 тисячі мешканців, має отримати комп'ютеризоване відділення.

В цьому році у "Укрпошти" також з'явиться мобільний додаток та новий веб-сайт. Крім того, у поштових відділеннях можна буде розплачуватися карткою. У самих відділеннях повинно з'явитись 300 додаткових операційних вікон, а кількість відділень планується збільшити на 1 сотню.

В планах Укрпошти також продовжити оновлювати автопарк та відкрити нові термінали – у Львові та Полтаві.

Щодо фінансових планів Смілянський зазначив, що за результатами всіх видів бізнесу сукупні доходи Укрпошти за рік мають зрости більш ніж на третину до 7,5 млрд гривень.

 
Фото Укрпошта

"Це стане підґрунтям для збільшення доходів співробітників, фінансовою основою для оновлення автопарку та комп’ютерної техніки, ремонту у відділеннях та розвитку мережі", підсумував керівник Укрпошти.

Мінінфраструктури Укравтодор Укрзалізниця Укрпошта дороги
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