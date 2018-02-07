Обвал на світових фондових ринках докотився до України

Індекс UX, що відслідковує вартість блакитних фішок Української біржі, впав на 2,98%.

Про це пише Finclub.

Найбільше подешевшали акції Донбасенерго (-8,78%) і Укрнафти (-4,72%).

Акції Мотор Січ впали на 3,93%, Центренерго - на 3,85%.

Райффайзен Банк Аваль подорожчав на 0,94%.

Світові ринки акцій відіграли частину втрат, понесених в ході глобального розпродажу слідом за відскоком в США, викликаним валом рекомендацій "купувати на обвалах", проте вони відступили від внутрішньоденних піків на фоні зниження ф'ючерсів на S&P 500.

Нафта, що падала три сесії поспіль, повернулася до зростання після публікації галузевих даних про несподіване зменшення запасів в США.

Казначейські папери США, ієна і золото дорожчають.

Біткоїн, який вперше з жовтня опускався нижче 6 тис доларів, торгується вище 7,5 тис доларів.

Нагадаємо, зниження фондових індексів, що почалося минулого тижня, в понеділок, 5 лютого, прискорилося і переросло в повноцінний обвал.

Індекс Dow Jones впав на 2,5% 2 лютого і ще на 4,6% в понеділок, 5 лютого.

За підсумками торгів S&P 500 впав на 4,1%. За два дні капіталізація індексу скоротилася на 6,3% - рекордно з серпня 2011 року, а компанії, що входять до нього, подешевшали на 1,5 трлн доларів.

О 15:00 за Нью-Йорком (22:00 за київським часом) на ринку почався справжній панічний обвал. Індекс Dow Jones втратив 1000 пунктів за 15 хвилин і закінчив день в мінусі на 4,6%.

У пунктах (1 175) це рекордне падіння в історії, в процентах - з 2011 року.

6 лютого вранці за американськими ринками пішли азіатські: японський Nikkei впав на 6,6%, китайський Hang Seng на 5%, Shanghai Composite - на 2,2%.

Причиною падіння, яке почалося в п'ятницю, стало швидке зростання прибутковості американських держоблігацій і пов'язані з ним побоювання зростання інфляції і підвищення процентної ставки ФРС. Але в понеділок прибутковість 10-річних паперів США, навпаки, впала.

Фундаментальних причин для такого різкого падіння зараз немає, вважають аналітики.

Опитані WSJ і Bloomberg трейдери схиляються до того, що швидкість падіння пояснюється незбалансованістю електронних трейдингових алгоритмів, які стали масово різко закривати позиції.

Схожий механізм викликав різке падіння американського ринку в 2010 році.

Трейдери розраховують, що те, що відбувається - здорова тимчасова корекція після дворічного майже безперервного зростання.

Ряд експертів і учасників фінансових ринків раніше заявляли про те, що певна корекція ринку акцій США у 2018 році, в принципі, неминуча і є нормальним явищем.

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