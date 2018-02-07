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Які дороги будуть ремонтуватися у 2018

Середа, 7 лютого 2018, 17:25

Стало відомо, які дороги Міністерство інфраструктури планує відремонтувати у 2018 році.

Про це йдеться в статті на ЕП.

На фінансування дорожньої галузі у 2018 році заплановано орієнтовно 50 млрд гривень. З них державний Дорожній фонд, який запрацював з 1 січня 2018 року, отримає 32,6 млрд гривень.

 

З дорожнього фонду понад 19 млрд гривень буде спрямовано на дороги державного значення, 1,5 млрд гривень — на безпеку дорожнього руху, понад 6 млрд гривень — на окремі дороги.

 

Крім того, у 2018 році обласні державні адміністрації отримають на відновлення доріг 11,5 млрд грн.

Детальніше читайте: 86 мільярдів на українську інфраструктуру: що зміниться в країні за рік

Економічна правда

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