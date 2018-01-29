OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про морські порти, проблемні кредити та нових глав банків.

Про порти. НАБУ провело масштабні обшуки у справі морських портів та затримало колишнього директора Адміністрації морських портів України.

Про дороге паливо. Вартість дизпалива на заправках перевищила 30 гривень, а бензину – 33 гривні.

Про голову НБУ. Призначення Смолія на посаду голови НБУ перенесли. Орієнтовно на кінець лютого.

Про нового голову Укрсоцбанку. А ось Іван Світек з 1 лютого очолить Укрсоцбанк.

Про банки. Стали відомі показники проблемних кредитів до всього кредитного портфеля найбільших українських банків. Лідирує ВТБ.

Про корупцію. Представники міжнародних компаній в Україні вважають корупцію поширеним явищем, а Антикорупційний суд – ключовим кроком до вирішення цієї проблеми.

Про прогнози Fitch. Україна отримає наступний транш кредиту Міжнародного валютного фонду в розмірі близько 1,9 мільярда доларів протягом 2018 року.

Про Ryanair. Лоукост може полетіти до Харкова. Так думає директор харківського аеропорту.

Про криптовалюти. Кіберполіція поставила ультиматум: або врегулювати, або заборонити.

Про Возняка і Маска. Співзасновник Apple Стів Возняк розповів, що більше не вірить обіцянкам глави Tesla Ілона Маска. І ось чому.

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Наші в Давосі: Чим запам'яталася Україна на Всесвітньому економічному форумі

Де буде наступний крипторай, найбільше зміна, яку блокчейн може принести Україні, та перспективи появи технохабів в Україні. Про що говорили в Ukraine house в Давосі.

"Кононізація" Януковича, або Кому дістався газовий бізнес екс-президента

Паралельно із скуповуванням вугільних активів Олександра Януковича неофіційний куратор галузі Віталій Кропачов провів кампанію з придбання газових активів сина екс-президента. Наступна мета Кропачова — "Донбасенерго".