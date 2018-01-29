"Кононізація" Януковича, або Кому дістався газовий бізнес екс-президента

Паралельно із скуповуванням вугільних активів Олександра Януковича неофіційний куратор галузі Віталій Кропачов провів кампанію з придбання газових активів сина екс-президента. Наступна мета Кропачова — "Донбасенерго".

Монолітна підтримка Віктора Януковича елітами Донбасу була міфом ще в його президентську каденцію.

Краще за інших це знає бізнесмен з Тореза Віталій Кропачов. В 2011 році його вугільні активи стали об'єктом недружного поглинання з боку групи "Мако" Олександра Януковича — старшого сина екс-президента.

Зараз прийшов час "зворотного зв'язку". Два роки тому Кропачов з благословення народного депутата з БПП Ігоря Кононенка став неофіційним куратором вугільної галузі і в цьому статусі зайнявся скуповуванням профільного бізнесу Януковича і його найближчого оточення. Сам бізнесмен зв'язок із впливовим депутатом заперечує.

В кінці 2017 року Кропачов переписав на себе останній ліквідний вугільний об'єкт "Сім'ї" — шахту "Краснолиманську". Ця угода дозволила йому стати головним постачальником вугілля для державної "Центренерго" і тим самим позбавити цього статусу самого Ріната Ахметова.

Тепер Кропачову належить узяти нову висоту: приватизувати "Центренерго". До конкурсу ще далеко, але нудьгувати вугільний наглядач не буде. Недавно він почав освоювати нову для себе нішу енергетики — промисел газу.

Для цього бізнесмен використовує старі прийоми. Так, недавно в орбіту його впливу увійшли газовидобувні "Міжрегіональна газова компанія" та "Реконструкція технологічних свердловин", викуплені так само у структур Олександра Януковича.

Продавай, немає часу пояснювати

Поглинати енергетичну імперію Януковичів Кропачов почав у 2016 році з придбання трьох вуглезбагачувальних фабрик. У 2017 році тією ж дорогою пішли шахти "сім'ї" — ТОВ "Новогродівська" і ТОВ "Росія".

Зараз до цього списку приєдналося ТОВ "Краснолиманське" молодшого бізнес-партнера Олександра Януковича за компанією "Донбасенерго" Ігоря Гуменюка. В кінці 2017 року до складу мажоритарних засновників цієї шахти увійшла київська компанія "Укрдонінвест", 99,9% якої належать Кропачову.

Закриття цієї угоди відразу відчули на собі інші учасники ринку. Першим стала ДТЕК Ахметова. З грудня 2017 року "Центренерго" припинила закупівлі вугілля у цієї групи, віддавши перевагу "Краснолиманській". Зміни підтверджує статистика "Укрзалізниці" щодо поставок вугілля на станції "Центренерго".

Структура постачань українського вугілля марки "Г" на ТЕС "Центренерго", тис. тон Постачальник січень-листопад 2017 грудень 2017-два тижні 2018 "Краснолиманcька" 319 142 ДТЕК 701 0 ЦОФ "Мирноградська", "Україна" і "Росія" 1181 177

Так, за півтора місяця ДТЕК не відвантажила "Центренерго" жодної тонни палива, тоді як ТОВ "Краснолиманське" поставило 142 тис тонн вугілля — майже половину обсягу, який ця компанія продала енергетикам за 11 місяців 2017 року.

Зайнявши таким чином місце Ахметова, Кропачов зламав йому цілу схему. Йдеться про те, що ДТЕК роками відвантажувала на "Центренерго" паливо в рамках так званої логістичної моделі зустрічних поставок вугілля.

Суть моделі в тому, що державні шахти Західної України, об'єднані в державні підприємства "Львіввугілля" та "Волиньвугілля", поставляли продукт на станції "Західенерго", що належать ДТЕК, а шахти ДТЕК — "Павлоградвугілля" і "Добропіллявугілля" — відвантажували свій концентрат на ТЕС державної "Центренерго".

За роки функціонування цей взаємозв'язок, вибудуваний з метою зниження транспортних витрат, жодного разу не спричиняв проблем. Можливо, це був той рідкісний випадок, коли інтереси держави і приватника були дотримані: обидва учасники продавали один одному вугілля за однією ціною та в однакових обсягах.

Зараз це вже в минулому. Офіційно в ДТЕК ситуацію не коментують, але це той випадок, коли краще стежити за руками. В кінці 2017 року за ініціативою менеджерів Ахметова в Міністерстві енергетики відбулася нарада, за підсумками якої сторони домовилися відновити зустрічні поставки вугілля.

Планувалося, що ця схема запрацює з січня 2018 року, але результату досі нема. Офіційна причина — відсутність обігових коштів у "Центренерго" на купівлю вугілля через "високі вимоги Міненерго щодо запасів палива на складах ТЕС".

Реальна причина — фінансовий інтерес Кропачова. Точніше — його куратора Кононенка, до сфери впливу якого належить і "Центренерго". "Кропачову часто з фінансових питань телефонує Валентин Манько — права рука Кононенка із "забезпечення квитками" у вуглепромі", — повідомило ЕП джерело в СБУ.

В розмові з ЕП Кропачов підтвердив, що контактує з Манько, але з інших питань. "Валентин займається охоронним бізнесом. Я користуюся його послугами", — заявив бізнесмен.

Так само він категорично заперечує зв'язок з Кононенко. "В мене немає з ним спільних справ. Останній раз я бачив його на дні народження міністра (Ігоря Насалика – ЕП). Ми ні про що не розмовляли", — пояснив Кропачов.

Якби там не було, але зовнішній світ до активності бізнесмена із Тореза вже приготувався: За даними джерел ЕП у ДТЕК, "Західенерго", яке належить холдингу Ахметова, планує припинити купівлю палива у "Львіввугілля" і "Волиньвугілля". У такому випадку на даних шахтах можна буде вішати замки: довге транспортне плече робить невигідним поставки їх палива на станції "Центренерго".

Є й інші новини. Після того як група Ахметова була відрізана від торгових відносин з "Центренерго", поставки вугілля цій енергетичній компанії монополізували структури Кропачова.

Ще до того як "Краснолиманська" зайняла частку ДТЕК, Кропачов контролював фабрики "Мирноградська" (колишня "Комсомольська", ЕП), "Україна" та "Росія". У 2017 році вони стали лідерами в поставках вугільного концентрату на "Центренерго".

Нове викопне

Так збіглося, що контроль над ресурсною базою "Центренерго" змінився перед приватизацією 78% акцій компанії. ФДМ планує продати їх у 2018 році. Відповідно, на конкурсі найбільші шанси на перемогу будуть мати структури Кропачова.

Здавалося б, команда бізнесмена з Тореза повинна займатися саме цим, але ні. За даними джерел ЕП, паралельно із скуповуванням вугільних активів Олександра Януковича Кропачов провів кампанію з придбання його газових активів.

Йдеться про ТОВ "Міжрегіональна газова компанія" — МГК — і ТОВ "Реконструкція технологічних свердловин" — РТС. У президентську каденцію Януковича вони отримали дозволи на розробку семи родовищ.

На момент створення обидві компанії були оформлені на тодішнього депутата Донецької міськради Едуарда Слинька, більш відомого в ролі глави корпорації "Мако" Олександра Януковича.

Зараз структура установчого капіталу змінилася. Тепер вони належать нерезиденту Exlameer Value Limited. Бенефіціаром цього офшору є якийсь Роман Соломський, але те, що Exlameer близька до Кропачова, не викликає сумнівів.

По-перше, свого часу ця кіпрська компанія була власником ТОВ "Укргідроенерго", яким також володіла дочка Кропачова. По-друге, МГК прописана в київському офісі Кропачова на вул. Б. Хмельницького, 26.

В розмові з ЕП Кропачев підтвердив факт придбання цих компаній. За його словами, найближчим часом він планує залучити іноземного партнера до розробки родовищ, що належать МГК і РТС.

Ці дві компанії — єдині компанії у газовій сфері, які безпосередньо належали команді Олександра Януковича. Однак це не означає, що Слинько, який відповідав в Олександра Януковича передусім за газовий бізнес, тепер Кропачову не потрібен.

"Слинько є куратором Бондаренка (глави "Донбасенерго", яку контролюють структури Януковича. — ЕП)", — говорить джерело ЕП. На цій підставі воно передбачає, що Слинько може бути корисним Кропачову на переговорах про придбання "Донбасенерго", які він хоче розпочати у 2018 році.

Але торезський бізнесмен заперечує цю інформацію, стверджуючи, що компанія йому нецікава через залежність від дефіцитного в Україні антрацитового вугілля. "Везти його з Росії я не буду за жодних умов. Якою б не була вигода. Це моя принципова моральна позиція", — запевняє він.