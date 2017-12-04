OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про "мінімалку" 4100 і валютні кредити

Про валютні кредити. Валютні позичальники збанкрутілих банків зможуть викупити свої кредити за 20% від номінальної вартості завдяки новому формату голандських аукціонів.

Про "мінімалку" 4100. "Мінімалка" 3200 залишається в анналах історії. На горизонті з’явилася "мінімалка" 4100, і вже викликала дискусію.

Про автомобілі. Ринок нових авто в Україні скоротився вперше за рік, а Мінекономрозвитку знижує ввізні мита на автівки.

Про українські товари. Міністерство економічного розвитку і торгівлі виступило проти прийняття законопроекту, відомого як "Купуй українське". І чітко пояснило свою позицію.

Про міжбанк. На валютних міжбанківських торгах гаряче. Попит на долар перевищував пропозицію, НБУ оголосив аукціон на 100 мільйонів доларів. Банки подали заявки на 44 мільйони, а Нацбанк задовольнив заявки тільки на 30 мільйонів. "Голодні" банки повернулися на міжбанк і ще трохи ослабили гривню.

Про Тігіпка. Бізнесмен Сергій Тігіпко через свою офшорку купив 100% акцій компанії-забудовника "Білдінг Інвест Груп", яка виступає девелопером проекту будівництва триповерхового торгово-розважального центру Podol Mall у Києві.

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"Долар по 5": позичальникам банків-банкрутів дозволять викупити свої позики за 20%

Невдовзі Фонд гарантування вкладів виставлятиме на продаж іпотечні портфелі неплатоспроможних банків. Варіанти дій у позичальників нехитрі: викупити свої борги за курсом 5,05 або познайомитися з колекторами і втратити житло.