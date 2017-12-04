Тігіпко придбав київського забудовника

Бізнесмен Сергій Тігіпко опосередковано купив 100% акцій компанії-забудовника "Білдінг Інвест Груп".

Про це свідчать дані аналітичної системи YouControl.

Підконтрольна Тігіпку компанія Devisal Limited стала власником 100% "Білдінг Інвест Груп".

Кінцевим бенефіціарним власником компанії є Тігіпко.

Devisal Limited є міноритарним акціонером низки компаній Тігіпка (СК "ТАС", СГ "ТАС", ТАС Ессет Менеджмент).

Компанія Devisal Limited є власником 100% акцій ТОВ "Бережанський квартал" і контролюється Тігіпком.

"Білдінг Інвест Груп" виступає девелопером проекту будівництва триповерхового торгово-розважального центру Podol Mall районного формату по вул. Оленівська, 23 у Києві.

Уведення об'єкта в експлуатацію було заплановане на 2015 рік.

Генеральним підрядником проекту виступила ТОВ "Київська Проектно-Будівельна Компанія".

ТОВ "Білдінг Інвест Груп" засноване у 2002 році.

Основним видом діяльності є будівництво житлових і нежитлових приміщень.

Статутний капітал "Білдінг Інвест Груп" становить 50 млн гривень.

Група "ТАС" заснована у 1998 році. Сфера її бізнес-інтересів охоплює фінансовий сектор (банківський і страховий сегменти), промисловість, нерухомість, агросектор, венчурні проекти.

Нагадаємо, нещодавно Тігіпко купив неплатоспроможний банк "Новий". Він також є власником ТАСкомбанку і Universal Bank.

"Українські Новини"