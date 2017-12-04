МЕРТ виступає проти законопроекту "Купуй українське"

Міністерство економічного розвитку і торгівлі виступає проти прийняття законопроекту №7206 також відомого як "Купуй українське".

Про це написав заступник міністра економічного розвитку Максим Нефьодов на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, існує ризик того, що Верховна Рада 5 грудня може проголосувати за законопроект №7206.

"Красива назва маскує цілий ряд шкідливих ініціатив, згідно з якими в будь-якому тендері замовник буде зобов'язаний переплатити до 43% за товар, який за складною формулою буде кимось визначений як "вітчизняний", - заявив Нефьодов.

Заступник міністра перерахував недоліки законопроекту, серед яких:

законопроект прямо порушує Угоду про асоціацію з ЄС і норми СОТ, про що заявило представництво ЄС в Україні;

законопроект створить додаткове навантаження на бюджет в десятки мільярдів гривень за рахунок переплати за закуплені товари;

законопроект створює великі корупційні ризики, так як для підтвердження "вітчизняності" товару необхідно зібрати мінімум 23 довідки.

"Само по собі це - надпотужний бар'єр обмеження участі в торгах", - заявив Нефьодов.

"Міністерство економічного розвитку і торгівлі категорично закликає не підтримувати цей законопроект", - резюмував Нефьодов.

Детально з аргументами МЕРТ можна ознайомитися за посиланням.

Як повідомлялося, 14 листопада проект закону №7206 включили до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради. Це рішення підтримали 228 народних депутатів.

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Економічна правда