Ринок нових авто в Україні скоротився вперше за рік

Автомобільний ринок України, вперше з початку року, продемонстрував негативну динаміку до показників 2016 року, листопадові реєстрації впали майже на 1%.

Про це свідчать дані асоціації "Укравтопром".

Як наголошується, минулого місяця українці придбали 7,677 тисяч нових легкових автомобілів.

Найбільший попит в листопаді мали автомобілі марки Toyota, яких було зареєстровано 840 шт. Відносно результату річної давності реалізація цього японського бренду в Україні зменшилася на 1,3%.

Незважаючи на 11% падіння продажів до листопада 2016 року, другим за популярністю автомобільним брендом у українців залишається Renault. Автомобілі цієї марки вибрали 749 покупців.

На третьому місці з результатом 610 зареєстрованих машин і 20% зростанням чеський бренд Skoda.

Volkswagen, додавши майже 19% до минулорічного листопада, зайняв четвертий рядок рейтингу з 590 зареєстрованими автомобілями.

Замикає п’ятірку лідерів KIA, автомобілі якої минулого місяця отримали 481 реєстраційний номер (-5%).

Нагадаємо, вересневі продажі нових легкових автомобілів в Україні відносно вересня 2016 року зросли майже на 36%.

Економічна правда