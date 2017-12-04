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НБУ спробує стримати гривню від падіння

Понеділок, 4 грудня 2017, 13:50

Національний банк України в понеділок оголосив аукціон з продажу до 100 мільйонів доларів.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Як наголошується, в понеділок оголошено про проведення валютного аукціону з продажу Національним банком іноземної валюти за гривню.

Обсяг аукціону – до 100 млн доларів.

Нагадаємо, гривня почала тиждень зі зниження: 4 грудня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 11:50 встановилися на рівні 27,25-27,28 гривні за долар.

Економічна правда

гривня міжбанк
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