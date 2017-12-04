Уряд знижує вартість розмитнення авто

Мінекономрозвитку опублікувало таблицю, яка регламентує рівень ставок ввізного мита України, тобто розмитнення автомобілів.

Документ опублікований у розділі "Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС".

Ці норми будуть застосовуватися у 2018 році до імпорту товарів з Європейського союзу, в рамках Угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС.

Для легкових автомобілів Угодою передбачено перехідний період тривалістю сім років. За цей час ставки ввізного мита поступово знижуватимуться до нуля.

У 2018 році ставки ввізного мита для нових легкових автомобілів походженням з країн Євросоюзу встановлюються в такому обсязі:

Бензинові:

З робочим об’ємом не більше 1000 см3 – 6,3% від митної вартості.

З робочим об’ємом понад 1000 см3, але не більш як 1500 см3 – 7,3% від митної вартості.

З робочим об’ємом понад 1500 см3, але не більше 2 200 см3 – 5% від митної вартості.

З робочим об’ємом більше 2 200 см3, але не більше 3000 см3 – 5% від митної вартості.

З робочим об’ємом понад 3000 см3 – 5% від митної вартості.

Дизельні:

З робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 см3 – 7,3% від митної вартості.

З робочим об’ємом понад 1500 см3, але не більше 2500 см3 – 7,3% від митної вартості.

З робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3 – 6,3% від митної вартості.

Електромобілі:

Транспортні засоби, оснащені виключно електричними двигунами (одним або декількома) – 0% від митної вартості.

Для нових автомобілів з інших країн діє більш високе мито (зазвичай 10%) від митної вартості машини. Крім мита, при розмитненні легкового автомобіля треба заплатити акциз (залежить від об’єму двигуна) і ПДВ (20%).

Економічна правда