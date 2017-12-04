Підвищення "мінімалки" до 4100 не вплине на інфляцію - віце-прем’єр

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко впевнений, що підвищення мінімальної заробітної плати до 4,1 тисячі гривень не приведе до інфляції.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Переконаний, ми маємо всі шанси досягти мінімальної зарплати 4 100 гривень у 2018 році неінфляційним способом", - сказано в повідомленні.

Крім того, Розенко вважає правильної ініціативу президента Петра Порошенка про підвищення мінімальної зарплати в країні до 4,1 тис. гривень.

"Такий крок також дасть додатковий ресурс надходжень до Пенсійного Фонду, що надасть нам можливості для чергового підвищення пенсій", - додав Розенко.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів з 1 січня 2017 року підвищив мінімальну зарплату до 3200 гривень.

У жовтні в Національному банку заявили, що підвищення з 1 січня 2017 року мінімальної заробітної плати додало 2-2,5 процентних пункти до інфляції поточного року.

Нагадаємо, 26 жовтня Національний банк погіршив прогноз по інфляції на 2017 рік з 9,1% до 12,2%.

У Нацбанку прогнозують, що за підсумками 2018 року інфляція становитиме 7,3% (попередній прогноз – 6,0%). Прогноз інфляції на 2019 рік залишився незмінним – 5,0%.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді встановити з 1 січня 2018 року прожитковий мінімум у розмірі 1 700 гривень, а мінімальну зарплату - 3 723 гривні.

Економічна правда