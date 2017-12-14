OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про чиновників на "бляхах", транш МВФ та нову авіакомпанію.

Про нову авіакомпанію. З квітня 2018 національний авіаперевізник SkyUp почне виконувати чартерні рейси, а з травня – внутрішні та міжнародні регулярні рейси.

Про обмеження посилок. Поштові оператори просять президента Петра Порошенка ветувати закон про зміни до Податкового кодексу, що регламентує обмеження на безмитне ввезення товарів в Україну до трьох посилок на місяць вартістю 150 євро кожна.

Про криптовалюти. Житель Нью-Джерсі скоїв збройний напад, щоб викрасти 1,8 мільйона доларів в криптовалюті Ethereum.

Про облікову ставку. Національний банк підвищив облікову ставку з 13,5% до 14,5%.

Про інфляцію. В НБУ допускають, що в кінці 2017 року інфляція в Україні може досягти 13,6%.

Про транш МВФ. Наступний транш від Міжнародного валютного фонду може надійти в Україну у другому кварталі 2018 року.

Про держслужбовців на "євробляхах". У деклараціях чиновників за 2016 рік нарахували 295 автомобілів на європейських номерах.

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Sky Up. Чи "злетить" новий український авіаперевізник

Що відомо про нового українського авіаперевізника, який напередодні презентував міністр інфраструктури Володимир Омелян.