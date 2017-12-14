Порошенко просят ветировать закон об ограничении посылок

Почтовые операторы просят президента Петра Порошенко ветировать закон об изменениях в Налоговый кодекс, регламентирующий ограничение на беспошлинный ввоз товаров в Украину до трех посылок в месяц стоимостью 150 евро каждая.

Об этом говорится в соответствующем обращении почтовых операторов, передает "Интерфакс-Украина".

"Учитывая те факты, что на сегодняшний день большинство отправлений являются недорогими (до 10 долларов), а Украина инфраструктурно не готова ввести такие меры администрирования, считаем целесообразным просить Вас наложить вето на этот закон и вернуть его на доработку в профильный комитет Верховной Рады Украины", - сказано в нем.

Также операторы отмечают, что изменения, предусматривающие ограничения на беспошлинный ввоз до 3 посылок по 150 евро каждая, появились только в редакции законопроекта ко второму чтению и были приняты без предоставления экономического обоснования и без надлежащего обсуждения с профильными ведомствами, операторами доставки и общественностью.

Кроме того, операторы считают, что такая норма приведет к расширению теневых моделей доставки товаров на "третьих" лиц и использованию неофициальных каналов.

Как сообщалось, 7 декабря Верховная Рада ограничила беспошлинный ввоз товаров в Украину до трех посылок в месяц стоимостью 150 евро каждая.

Соответствующая норма была внесена депутатом Рады Вадимом Денисенко в законопроект №6776-д об изменениях в Налоговый кодекс.

Как будет работать ограничение в случае подписания закона, читайте по ссылке: По три в одни руки. Почему парламент ввел лимит на посылки и как это будет работать