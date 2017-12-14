НБУ знову підвищив облікову ставку

Національний банк підвищив облікову ставку з 13,5% до 14,5%.

Про це сказано в повідомленні НБУ.

"Правління Національного банку України вирішило підвищити облікову ставку до 14,5% річних з 15 грудня 2017 року. З огляду на посилення інфляційних ризиків проведення більш твердої монетарної політики необхідне для зниження інфляції до цільового рівня в середньостроковій перспективі", - сказано в ньому.

Протягом останніх двох місяців темпи споживчої інфляції знижувалися, однак повільніше, ніж прогнозував Національний банк.

У листопаді 2017 року вона становила 13,6% річних.

Наступне засідання монетарного комітету відбудеться в січні 2018 року.

Сьогоднішнє підвищення облікової ставки стало другим поспіль. Як повідомлялося, 27 жовтня НБУ підвищив облікову ставку з 12,5% до 13,5%.

Це стало необхідним заходом у відповідь на прискорення інфляції у вересні до 16,4% у річному вимірі.

Нацбанк пояснив зростання інфляції прискоренням зростання цін на сирі продовольчі товари, підвищенням виробничих витрат, а також певним пожвавленням споживчого попиту.

Як відомо, зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками.

Вона впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики.

Зниження кредитування фізосіб приводить до того, що зменшується платоспроможний попит на товари і послуги, що часто купуються в кредит. Відповідно, виробники і продавці утримуються від нарощування виробництва та підвищення цін через низький попит.

Політика таргетування інфляції, якої дотримується Національний банк України, - це заходи, які приймає держава, щоб запобігти сильнійінфляції та утримати контроль над рівнем цін в країні.

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Економічна правда