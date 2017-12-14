Sky Up. Чи "злетить" новий український авіаперевізник

Що відомо про нового українського авіаперевізника, який напередодні презентував міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Прес-конференцію, присвячену створенню національної авіакомпанії Sky Up, міністр інфраструктури Володимир Омелян розпочав з сумної розповіді про те, як українській авіації ще два роки тому ледь не настав кінець.

"Українці літали неохоче і нам треба було думати, що робити з летовищами. Були навіть радикальні ідеї перетворювати їх на теплиці або забудовувати котеджними містечками", — описував Омелян ситуацію до його приходу в Міністерство інфраструктури.

Після цього міністр перейшов на "кардинальні зміни" і "рекорди авіаційного сектору". Так Омелян підводив присутніх до чергової перемоги — створення нового українського авіаперевізника — Sky Up.

Перед закінченням прес-конференції на уточнююче запитання журналістів, міністр пояснив, якою була роль держави у створенні нової компанії.

"Ми переконуємо компанії, що в Україні нема корупції, сюди треба інвестувати, створювати нові можливості, розвивати ринок. Це те, що робить держава", — сказав Омелян.

Щодо Sky Up, то форма власності вказаної компанії — на 100% приватна. Головний акціонер SkyUp — ТОВ "ACS-Україна" Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туристичний оператор JoinUp. Наразі компанія проходить стадію сертифікації.

Під час прес-конференції команда Sky Up розповіла про основні напрямки польотів, вартість перевезень, флот та стратегію розвитку авіакомпанії.

Куди і за скільки

Новий український авіаперевізник розпочне роботу з квітня 2018 року. У планах на перший рік — виконання міжнародних чартерних перевезень до популярних курортів, а також відкриття регулярних українських та міжнародних напрямків.

Чартерні рейси — одиничні або сезонні рейси, які виконують авіакомпанії на замовлення туроператорів чи інших, зацікавлених у перельоті осіб. Основна відмінність чартерних рейсів від регулярних — періодичність.

Так, якщо регулярний рейс в якусь точку виконується цілий рік і змінюється тільки частота польотів, то чартерний — тільки в обумовлену дату чи сезон і з тією періодичністю, що обумовлена із замовником. Основні напрямки польотів чартерних рейсів — масові туристичні маршрути.

В Україні такими є — Туреччина, Єгипет, Чорногорія, Болгарія, Кіпр, ОАЕ та інші. В більшості саме до цих країн планує здійснювати польоти новий авіаперевізник.

Так, чартерні перевезення будуть здійснюватися з Києва (перемовини ведуться з аеропортами Бориспіль та Жуляни, — ЕП), Харкова, Львова, Одеси та інших міст України за 16 напрямками — Анталія, Бодрум, Даламан (всі - Туреччина), Шарм-ель-Шейх, Хургада (Єгипет), Тіват (Чорногорія).

Також чартерні перевезення плануються до таких іспанських міст як Барселона, Пальма-де-Майорка, Тенеріфе, Аліканте, албанської Тірани, італійського міста Ріміні, Бургасу та Варни, що у Болгарії, Ларнаки (Кіпр) та найбільшого міста ОАЕ — Дубай.

Продаж квитків планується розпочати в березні квітні.

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Внутрішні регулярні рейси розпочнуться наприкінці травня – на початку червня. На першому етапі рейси заплановано за наступними напрямками: Київ – Одеса, Харків – Одеса, Львів-Одеса.

"Частота рейсів протягом тижня – не менше трьох. З 2019 року мережа маршрутів буде розширюватися разом зі зростанням парку літаків", — прогнозує гендиректор Sky Up Євген Хайнацький.

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Міжнародні регулярні рейси в 2018 році плануються за такими напрямками: Київ – Барселона, Київ – Дубай, Київ – Ларнака. Маршрути будуть розширюватися із зростанням авіапарку компанії.

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Вартість перевезень

Як зазначили представники компанії, вартість всіх регулярних перевезень буде формуватися за лоукост-моделлю — без багажу та обраних додаткових послуг.

"Вартість буде залежати від напрямку подорожі та часу придбання квитків залежно від того, скільки днів залишається до подорожі", — пояснив Хайнацький.

Як приклад гендиреткор Sky Up назвав вартість квитка Київ-Одесса, яка становитиме від 499 гривень в один бік. Інших подробиць щодо цін у компанії поки не повідомили.

Відмовилися у Sky Up говорити й про інвестиції. "Об'єми інвестицій, як, звідки й яким чином вони були залучені вам ніхто не скаже", — сказав Юрій Альба, уточнивши, що з цим у компанії проблем нема і компанія запрацює вчасно.

Що стосується додаткових платних послуг, вони нічим не відрізняються від традиційних авіакомпаній і включають до себе наступні пункти:

обслуговування пасажирів у преміум-класі;

перевезення багажу (окремі правила перевезень будуть застосовуватися на чартерних та регулярних перевезеннях);

пріоритетна посадка (проходження від реєстрації до літака за окремою схемою);

вибір місць в салоні;

duty free на борту (виключно на міжнародних рейсах);

харчування

Флот авіакомпанії

Наразі флот авіакомпанії складається з середньо магістральних суден типу Boeing 737-800 NG, розрахованих на 189 місць, 2001, 2002 та 2011 року випуску.

За словами Хайнацького, в 2018 році флот буде складатися з 4-х літаків. В компанії заявляють, що динаміка розвитку передбачає розширення флоту на 2-3 судна на рік на базі бортів Boeing 737-800 та Boeing 737MAX.

У 2019 році планується збільшення бортів до шести, в 2020-му — до восьми, 2021 році очікується вже десять літаків та 12 літаків на 2022 рік.

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Sky Up полетить, але чи далеко

"Цілком можливо, що якщо на базі чартерів буде стабільний розвиток компанії, то вони зможуть реалізовувати свої плани і по регулярним рейсам, і по іншим", — каже авіаційний експерт Андрій Гук.

"Такий туроператор як Join Up точно здатен створити таку авіакомпанію, і вона полетить, але наскільки далеко – це ми побачимо через рік польотів мінімум", — вважає він.

Дуже важливим моментом є те, як Sky Uр співпрацюватиме з уже існуючими гравцями ринку. Співвласник компанії Юрій Альба розповідає, що вони не збираються відокремлюватися від інших гравців ринку і сподіваються на конструктивну співпрацю.

"Я впевнений, що ми будемо співпрацювати з МАУ і виконувати якісь спільні рейси, підвози тощо", — заявив Альба.

В прес-службі МАУ ЕП повідомили, що вони відкриті до партнерства і уточнили, що із зазначеною новоствореною компанією переговорів щодо співпраці поки що не проводили.

Член редколегії VoxUkraine Володимир Білоткач вважає, що якщо МАУ вибере правильну стратегію, Sky Uр на ринку авіаперевезень буде важко.

"МАУ може створити бюджетну дочірню компанію, по типу Transavia (власник - KLM) або Eurowings (Lufthansa). При правильному підході МАУ до цієї справи новій компанії може бути важко. Можливе повторення історії на зразок з Air Berlin, яка не витримала конкуренції з Lufthansa та Eurowings", — вважає Білоткач.

За словами авіаційного експерта Сергія Хижняка, Join Up не є лоукост-компанією, як про це стверджують її представники.

"Це все анонсувалося як національний лоукост - зараз можна сказати, що це просто українська авіакомпанія. Це не лоукост, і не гучний національний перевізник. Це ще одна компанія в чартерному сегменті. Було п'ять, стане шість", — каже Хижняк.

"Лоукости — це авіакомпанії з низьким рівнем витрат, а не з низькими цінами на квитки. Така бізнес-модель дозволяє забезпечувати низькі витрати на крісло на 100 кілометрів. Жодного факту, що це модель лоукост, наведено не було", — додає експерт.

При цьому експерти зазначають, що перспективи розвитку у компанії непогані.

"Передумови для розвитку однозначно є і що приємно, це все таки національна компанія в тому сенсі, що 100% засновників –громадяни України і капітал і інвестиції йдуть з України", — розповів Гук.

"З одного боку, перспективи дуже хороші. Успішність буде залежати від того, як буде розвиватися чартерний ринок. Основні перевезення будуть в напрямку курортів, де відпочивають українці - Туреччина, Єгипет", — погоджується Хижняк.

"Плюс перевізник пов'язаний з туроператором JoinUp, який обслуговує півмільйона туристів на рік, тому компанія буде пов'язана з ними і з іншими туроператорами України", — додає він.

Що стосується регулярних рейсів, пояснює експерт, Дубаї, Ларнака і Барселона — за своєю суттю це будуть чартерні рейси.

"Наказом Державіаслужби заборонені перевезення в цих напрямках, тому компанії отримують призначення на регулярну лінію, а потім все одно виконують чартерні рейси. Тобто регулярних рейсів не буде. Авіакомпанія буде розвиватися і буде працювати, але в своєму чартерному сегменті", — підсумував Хижняк.