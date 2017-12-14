Стало відомо, куди і звідки літатиме національний авіаперевізник SkyUp

З квітня 2018 національний авіаперевізник SkyUp почне виконувати чартерні рейси, а з травня – внутрішні та міжнародні регулярні рейси.

Про це повідомили на прес-конференції щодо створення національної авіакомпанії.

"У планах на перший рік роботи виконання міжнародних чартерних перевезень до всіх популярних курортів, а також відкриття регулярних українських та міжнародних напрямків", - зазначили в компанії.

Чартерні перевезення будуть здійснюватися з Києва, Харкова, Львова, Одеси та інших міст України за 16 напрямками – Анталія, Бодрум, Даламан, Шарм-ель-Шейх, Хургада, Тіват, Барселона, Пальма-де-Майорка, Тенеріфе, Аліканте, Тірана, Ріміні, Бургас, Варна, Ларнака, Дубай.

Внутрішні регулярні рейси розпочнуться наприкінці травня – на початку червня. На першому етапі рейси заплановано за наступними напрямками: Київ – Одеса, Харків – Одеса, Львів-Одеса.

Міжнародні регулярні рейси в 2018 плануються за такими напрямками: Київ – Барселона, Київ – Дубай, Київ – Ларнака. Маршрути будуть розширюватися із зростанням авіапарку компанії.

Як зазначили представники компанії, вартість всіх регулярних перевезень буде формуватися за лоукост-моделлю без багажу та обраних додаткових послуг. Вартість буде залежати від напрямку подорожі та часу придбання квитків. Наприклад, квиток Київ-Одесса коштуватиме від 499 гривень в один бік.

За неповний 2018 рік компанія планує надати послуги 650 тисячам пасажирів.

Нагадаємо, Омелян пообіцяв "рік лоукостерів", а у МАУ заявили, що національний лоукостер помре.

Економічна правда