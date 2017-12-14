Держслужбовці задекларували 300 "євроблях" у 2016 році - ЗМІ

У деклараціях чиновників за 2016 рік нарахували 295 автомобілів на європейських номерах.

Про це повідомляє BIHUS.Info.

Так, задеклароване майно належить іноземним громадянам або компаніям.

Найпопулярнішими "євробляхи" виявились у Закарпатській, Львівській та Київській областях. Лише у цих 3 областях задекларовано майже 60% автівок.

Але автомобілі стали не єдиним задекларованим майном з іноземними номерами.

Так журналісти виявили у деклараціях народних депутатів яхту Bavaria 44 та літак, що належать іноземним компаніям.

Нагадаємо, 6 вересня власники автомобілів із європейськими номерами перекрили рух транспорту поблизу Верховної Ради. Мітингувальники вимагали змінити законодавство таким чином, щоб уможливити реєстрацію своїх автомобілів в Україні за прийнятною для громадян України ціною.

Рекомендуємо почитати: 420 тисяч за єврономер: чи будуть штрафувати усіх "бляхарів"

Читайте також: Повстання машин: чим завершився перший протест "бляхарів" і що далі