Держслужбовці задекларували 300 "євроблях" у 2016 році - ЗМІ
У деклараціях чиновників за 2016 рік нарахували 295 автомобілів на європейських номерах.
Про це повідомляє BIHUS.Info.
Так, задеклароване майно належить іноземним громадянам або компаніям.
Найпопулярнішими "євробляхи" виявились у Закарпатській, Львівській та Київській областях. Лише у цих 3 областях задекларовано майже 60% автівок.
Але автомобілі стали не єдиним задекларованим майном з іноземними номерами.
Так журналісти виявили у деклараціях народних депутатів яхту Bavaria 44 та літак, що належать іноземним компаніям.
Нагадаємо, 6 вересня власники автомобілів із європейськими номерами перекрили рух транспорту поблизу Верховної Ради. Мітингувальники вимагали змінити законодавство таким чином, щоб уможливити реєстрацію своїх автомобілів в Україні за прийнятною для громадян України ціною.
Рекомендуємо почитати: 420 тисяч за єврономер: чи будуть штрафувати усіх "бляхарів"
Читайте також: Повстання машин: чим завершився перший протест "бляхарів" і що далі