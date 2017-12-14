Річна інфляція може сягнути 13,6% - НБУ

В кінці 2017 року інфляція в Україні може досягти 13,6%.

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб.

За його словами, раніше прогнозований рівень інфляції зберігся і її швидкість сповільнюється, як і очікував Нацбанк.

Проте яким буде рівень інфляції наступного року говорити ще рано.

Регулятор планує дати попередні результати підрахунків наприкінці січня майбутнього року.

"У жовтні ми оприлюднили прогноз інфляції в 12,2%. Ми підкреслюємо, що інфляція буде уповільнюватися і вона дійсно сповільнюється ... До кінця року інфляція буде перебувати в діапазоні між 12,2 і сьогоднішньої цифрою", - заявив Сологуб.

За його словами, інфляційний прогноз на наступний рік буде опублікований в кінці січня 2018 року.

Як повідомлялося, 14 грудня Національний банк підвищив облікову ставку з 13,5% до 14,5%. Таке рішення було прийняте у зв’язку з посиленням інфляційних ризиків і для зниження інфляції до цільового рівня в середньостроковій перспективі.

У листопаді 2017 року вона становила 13,6% річних.

Економічна правда