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Рік євробляхи

Рік євробляхи

Як "голосували" читачі Економічної правди у 2018 році.
Субота, 29 грудня 2018, 18:30
Дмитро Дєнков
редактор "Економічної правди"

Про рекорди ЕП в 2018 році одним словом: "Євробляха".

З 10 найбільш популярних матеріалів (новини, колонки, статті): 9 — про автівки, 7 з них — про євробляхи.

Абсолютний рекордсмен — текст-калькулятор Скільки коштує розмитнення авто за новим законом. 287 000+ читачів.

До недавніх пір цей рекорд належав тексту 2016 року про націоналізацію Приватбанку — 275 625 переглядів. Автор — Олександр Мойсеєнко. Текст вийшов за добу до офіційного повідомлення, через що нашу електронну поштову скриньку завалювали гнівними листам клієнти банку, які до останнього не вірили і були впевнені, що ми хочемо завалити Приватбанк.

Зрештою це вже історія, а ми повертаємося до 2018 року. Якщо відкинути повтори і прибрати новини та колонки, то 11 найбільш популярних текстів будуть виглядати так:

Перше місце — 287 120 читачів. Скільки коштує розмитнення авто за новим законом.Калькулятор. Автори: Сергей Корниенко (Sergey Kornienko) та Микола Топалов.

Калькулятор, який рахує скільки податків треба заплатити за розмитнення імпортного авто, виявився затребуваним після ухвалення Радою законів про євробляхи. І сьогодні він є постійним джерелом трафіку.

Друге місце — 201 009. Суть нового закону. Що Рада пропонує робити з "євробляхами". Автор — один з ініціаторів законопроектів і голова податкового комітету Верховної Ради Ніна Южаніна.

Це перший матеріал, в якому були презентовані законопроекти про євробляхи. Тому й не дивно, що він викликав такий інтерес.

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З 10 найбільш популярних матеріалів: 9 — про автівки, 7 — про євробляхи.

Якщо враховувати і наступні статті про євробляхи: як Рада ухвалила остаточні зміни в закони, що робити власникам нерозмитнених авто, відповіді на найпоширеніші питання та інше, то 3,4,5 місця теж були б у євроблях. Але досить уже про автівки.

Третє місце — 95 515. Як смартфон стежить за вами. Автор — Аліна Полякова.

Маленькі пристрої, які кожен носить у кишені, не лише постачають своїм власникам інформацію, але й збирають її. Це турбує багатьох з нас. Принаймні, 95 тисяч проявило стурбованість.

Четверте місце — 82 286. Як не треба утеплювати будинок: сім найпоширеніших помилок. Автор — Володимир Рихліцький.

Що тут скажеш? Тема утеплення багатоповерхівок цікавить багатьох українців. Ніхто не хоче помилятися. Особливо, коли газ дорожчає.

П’яте місце — 72 371. RAB-тариф близько. Що це таке і чому це вплине на життя мільйонів українців.

Здається, ми непогано пояснили, що це за звір і чому про нього варто знати українцям, які споживають електрику. Хоча це питання і відпало на невизначений час, думаю, скоро ці три літери знову будуть актуальними.

Шосте місце — 71 329. "Продам нирку". Скільки коштує людське тіло. Автор — Аліна Полякова.

Вона не тільки пропонувала свою нирку в даркнеті, а й намагалася купити інші органи паралельно. В Україні налічується понад тисячу осіб, які потребують пересадки нирки. Попит породжує пропозицію. Які органи пропонують на продаж українці і за якими цінами.

Сьоме місце — 66 639. Дмитро Борисов: У мене офіціанти заробляють від 1 до 3 тисяч доларів на місяць. Автор — Анатолій Анатоліч.

Хоча це і сьоме місце в списку матеріалів, але перше серед усіх інтерв'ю у 2018 на ЕП. Як офіціанти можуть заробляти від 1 до 3 тисяч доларів, скільки треба мати коштів для старту в ресторанному бізнесі та багато іншого.

Восьме місце — 64 499. Як українці створили перший у світі автобус-позашляховик. Автор — Всеволод Некрасов.

Історії успіху наших співвітчизників користуються попитом. Доведено автобусом-позашляховиком. Було тут і багато критики з боку читачів. Мовляв, це не перший автобус-позашляховик, а Pulsar Expo — не українська компанія і виробництво не тут, а її засновники — не українці. Проте ми іншої думки.

Дев’яте місце — 60 971. Валютна свобода: як змінить життя українців закон "Про валюту". Автор — Руденко Виктория.

Куди ж без валюти. ЕП оновлювала текст кілька разів, щоб пояснити, що зміниться для населення та бізнесу, який працює з валютою. Хоча й очікували ми насправді більших послаблень. Про останні новини за темою ви, до речі, можете почитати на сторінці виконавчого директора Центру економічної стратегії Гліба Вишлінського отут.  

Десяте місце — 60 827. Попрощалися, але забули сказати: Україна змушує МВФ пакувати валізи. Автор — Галина Калачова.

Стаття була написана 7 червня. Тоді відносини з Фондом нагадували справжні "гойдалки", а Кабмін в перший місяць літа дуже сильно лихоманило. Як все закінчилось, ми знаємо.

Одинадцяте місце — 59 434. Власник мережі ОККО Віталій Антонов: WOG не те що нічого не коштує, він коштує "мінус". Автор — Дмитрий Рясной.

Загалом Антонов не дуже часто роздає інтерв’ю. Нам він розповів про "гібридний" бізнес в окупованому Криму, продаж заправок ОККО на cході України, родинні зв'язки з депутатом Віталієм Хомутинником і про плани щодо WOG. Одне з найкращих інтерв’ю року.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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