OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Об МВФ, о деньгах Януковича, об инфляции, о курсе гривни.

О компаниях из зоны АТО. За последний год из Донецкой области переехало 1076 компаний, из Луганской - 412.

О б/у автомобилях. За январь-октябрь 2017 года объемы таможенного оформления подержанных авто на украинских таможнях выросли в 6 раз.

О курсе гривни. Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's спрогнозировало курс гривни к доллару на 2018-2020 года.

Об МВФ. Национальный банк выступает за продолжение действующей программы Международного валютного фонда и начало новой программы МВФ для Украины.

О деньгах Януковича. Суд открыл кассационное производство по делу спецконфискации ОВГЗ, принадлежащих окружению экс-президента Януковича.

О менеджере Коломойского. Глава "Укртатнафти" Павло Овчаренко подал в суд на МВД, СБУ и Генпрокуратуру с требованием снять его с розыска.

Об инфляции. Международный валютный фонд сохранил прогноз роста украинской экономики в этом году на уровне 2% и ухудшил прогноз среднегодовой инфляции на 1,3 процентных пункта - до 12,8%.

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