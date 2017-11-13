S&P спрогнозував курс гривні

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's спрогнозувало курс гривні до долара на 2018-2020 роки.

Про це йдеться в аналітичних матеріалах агентства, передають "Українські Новини".

За даними S&P, курс гривні на кінець 2017 року становитиме 26,9 грн/долар, а на кінець наступного - 27,3 грн/долар.

При цьому у 2019 та 2020 роках курс буде залишатися на рівні 27,5 грн/долар.

Як повідомлялося, S&P підтвердило довгостроковий суверенний рейтинг України в іноземній і національній валютах на рівні B-.

Короткостроковий кредитний рейтинг так само залишився без змін - на рівні B. Прогноз по обох рейтингах "стабільний".

Як повідомлялося, середньорічний курс гривні, закладений у держбюджет Мінфіном, становить 29,3 грн/долар.