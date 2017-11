Офшорные компании продолжают оспаривать спецконфискацию "денег Януковича"

Суд открыл кассационное производство по делу спецконфискации ОВГЗ, принадлежащих окружению экс-президента Януковича.

Об этом говорится в постановлении Высшего специализированного суда.

Кассационные жалобы были поданы представителями 7 оффшорных компаний на решение Апелляционного суда Донецкой области от 24 мая 2017 года.

24 мая 2017 года Апелляционный суд Донецкой области отказался открывать производство по апелляции представителей предприятий-нерезидентов "преступной организации Януковича".

Среди компаний-нерезидентов, в частности, указаны Aldoza Investments Limited, Wonderbliss Ltd, Opalcore Ltd, Erosaria Ltd Akemi Management Limited, Loricom Holding Group Ltd, Foxtron Networks Limited.

Напомним, 28 апреля стало известно, что суд последней инстанции позволил конфискацию арестованных 1,5 млрд долларов, принадлежавших окружению экс-президента Виктора Януковича в рамках процесса против бывшего директора компании "Газ Украина-2020" Аркадия Кашкина.

Через месяц решение вступило в силу, и конфискованные средства были перечислены в госбюджет.

В мае 7 кипрских компаний-владельцев облигаций внутреннего государственного займа обжаловали решение о спецконфискации 1,5 млрд долларов.

Экономическая правда